Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не будет платить за российские энергоресурсы рублями
По словам чиновницы, это является нарушением введённых Евросоюзом санкций в отношении России
25 марта 2022, 12:19, Илья Звягинцев
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз не позволит платить за российские энергоресурсы в рублях. Об этом сообщает Reuters.
По словам чиновницы, подобный шаг можно считать обходом санкций, которые Евросоюз ввёл в отношении России.
«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что расчёт за покупку недружественными странами энергоресурсов будет производиться в рублях, но при этом Россия продолжит выполнять свои контракты.
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