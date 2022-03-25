Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не будет платить за российские энергоресурсы рублями

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз не позволит платить за российские энергоресурсы в рублях. Об этом сообщает Reuters.

По словам чиновницы, подобный шаг можно считать обходом санкций, которые Евросоюз ввёл в отношении России.

«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что расчёт за покупку недружественными странами энергоресурсов будет производиться в рублях, но при этом Россия продолжит выполнять свои контракты.