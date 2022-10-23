Избирать или назначать. Почему в России в 2023 году могут отменить выборы губернаторов

В России вновь заговорили об отмене губернаторских выборов. В следующий единый день голосования, который запланирован на 10 сентября 2023 года, в стране должны пройти 20 кампаний по выборам глав регионов. Однако неопределённая внешнеполитическая ситуация, а также желание сэкономить бюджетные деньги перед президентскими выборами (намечены на март 2024 года) способны заставить власти отказаться от привычного способа избрания. Запасным вариантом остаётся назначение глав с помощью депутатов региональных заксобраний, говорят эксперты. В чём плюсы и минусы такого варианта, а также насколько высоки шансы, что ЕДГ-2023 перенесут на более поздний срок, — в материале amic.ru.

Через призму президентской кампании

Идея отказа от выборов глав регионов — не новая. Слухи об их отмене ходили всю весну нынешнего года, вспоминает политолог Илья Гращенков. Тогда речь шла о том, что в условиях проведения СВО было бы разумно продемонстрировать внутриполитическое единство, а заодно сэкономить бюджетные средства. Такой точки зрения, например, придерживался лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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По данным РБК, администрация президента в апреле-мае действительно рассматривала несколько вариантов, в том числе — временную отмену прямых выборов и перенос выборов в заксобрания с осени 2022 года. Также существовал вариант, согласно которому право, проводить или нет выборы в регионах, отдадут «на откуп» самим губернаторам. Впрочем, говорит Гращенков, в итоге решения об отмене всенародных выборов так и не приняли: все запланированные кампании 2022 года прошли в срок и по традиционной схеме.

Совсем другое дело кампании следующего, 2023 года. Во-первых, после вхождения в состав России новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) и объявления на их территории военного положения, вопрос с выборами автоматически закрыт. Так считает политконсультант Алексей Чеснаков. Времени до назначения выборов ещё, конечно, достаточно, но до окончания военного положения об электоральных процессах говорить рано, согласна с ним политтехнолог Мария Сергеева.

«Чем характеризуется ЕДГ-2023? Прежде всего, это день голосования за полгода до президентских выборов. То есть, по сути, в середине избирательной кампании президента. Отсюда, как мне кажется, ненулевая вероятность замены прямых губернаторских выборов на голосование в заксобраниях субъектов. Причина банальна — экономия денег. А проведение выборов — дорогостоящая штука, как для бюджета, так и по внебюджетным расходам. Бюджеты регионов всё больше и больше нагружаются „социалкой“ и всевозможными выплатами, а доходы не увеличиваются. А тут двое выборов подряд: сначала губернаторские, потом президентские», — подчеркнула эксперт.

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Успокоить политическое поле

Ситуация обостряется ещё и тем, что целый ряд регионов, по мнению экспертов, относится к проблемным с точки зрения перспектив действующих губернаторов. В их числе — Хакасия, Приморский край, Якутия, Амурская область, Красноярский край и Новосибирская область. «Сейчас конкурентные кампании с непредсказуемыми результатами — вовсе не на руку власти, — рассуждает политтехнолог Константин Лукин. — С другой стороны, при всей условности нынешних выборов, низкой конкуренции и сведения всего процесса к своеобразному референдуму о доверии, отказываться от выборов всё равно нельзя». По мнению эксперта, именно всенародные выборы придают главе региона необходимый уровень легитимности, чего в любом случае не произойдёт в результате назначения.

Не менее сложные для партии власти станут и выборы в несколько заксобраний. В их числе — «красные» ЗакСы Иркутской области и Забайкалья. В этот же список можно добавить Ярославскую и Архангельская области — регионы с традиционно высокой конкуренцией. «Ну, и конечно, выборы на новых присоединённых территориях. Где пока неясно вообще ничего. Начиная от того, какая у России будет фактическая граница к сентябрю 2023 года, заканчивая конкуренцией и политическими раскладами... Думаю, что возможность отмены будет всерьёз обсуждаться», — рассуждает Сергеева.

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Ситуация 2023 года тесно связана и с заморозкой так называемого «губернаторопада»: на конец октября нынешнего года, вопреки многолетней традиции, не состоялось ни одной губернаторской отставки. Причём даже в тех регионах, где у глав истекают полномочия и их перспективы выглядят туманными, отметил политолог Илья Гращенков.

«В целом все политические процессы поставлены на паузу или замедлены, так как в режиме „повышенной готовности“ нет пока понимания, к чему именно готовиться, — уверен эксперт. — На сегодняшний день есть две группы глав регионов: те, которых требуется переназначить, и те, кто должен был попасть в ротацию досрочно (сроки полномочий истекают в 2024 году). Логично, что Кремлю сейчас не до региональной политики, следовательно, решения по главам могут быть отодвинуты на более поздние сроки — декабрь или февраль-март».

Рейтинги повлияют на финальное решение

Неустойчивыми к переназначению остаются позиции губернаторов Александра Усса в Красноярском крае и главы Хакасии Валентина Коновалова. Скорее всего, на четвёртый срок может не пойти глава Чукотки Роман Копин (в должности с 2008 года). Кроме того, даже в текущей ситуации всё ещё возможны досрочные отставки, к критериям которых могут добавиться пункты о недостаточном обеспечении нужд СВО, полагает Илья Гращенков.

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Ещё одна возможная причина, по которой могут быть приняты такие решения, — опасения федерального центра, что к сентябрю 2023 года, когда в России проходит единый день голосования, избиратели могут в большей мере ощутить эффект западных санкций. В настоящее время рейтинги власти высоки, но точно прогнозировать, что будет через год, сложно.

Не исключено, что губернаторские кампании соединят с президентскими выборами в 2024 году. Этот сценарий вполне допустим, говорит Лукин. Но пока установка ЦИК однозначная — выборы нужно проводить. Рассуждать об этом как минимум до весны следующего года всё-таки преждевременно: слишком много в этом политическом уравнении неизвестных, считает политтехнолог.

В России в 2023 году предстоит избрать глав 20 регионов, в том числе и губернатора Алтайского края. Также ожидаются 16 избирательных кампаний по выборам депутатов законодательных собраний, выборы мэра Хабаровска и 12 кампаний в представительные органы власти административных столиц субъектов.

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Прямые губернаторские выборы уже отменялись в России в 2004 году. Тогда появилась новая модель: по представлению президента кандидатуру главы региона утверждали депутаты заксобраний. В 2012 году прямые выборы вернули. Однако в большинстве национальных республик по-прежнему сохраняется модель избрания главы региона через заксобрания. Такая схема используется и в регионах-«матрёшках»: Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.

При этом выборы в России (причём любого уровня) не отменялись в стране даже в период пандемии. Так, в 2020 году летом прошёл референдум по внесению поправок в Конституцию России, а уже осенью — по расписанию прошёл ЕДГ. Точно так же не повлиял ковид и на федеральные выборы в 2021 году: осенью россияне избрали Госдуму, а в Алтайском крае — ещё и депутатов АКЗС. Однако новые вызовы, связанные с проведением СВО, вполне возможно, всё же переформатируют в том или ином виде российскую избирательную систему, полагает Гращенков.