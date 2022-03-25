Минздрав, ЛДПР и Володин опровергли смерть Жириновского

Минздрав РФ, спикер Госдумы Вячеслав Володин и ЛДПР опровергли сообщения о смерти Владимира Жириновского. Как сообщает РИА Новости, в Минздраве заявили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

Володин сообщил в своём Telegram-канале, что лидер партии жив, но находится в тяжёлом состоянии: «Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления».

«Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет», — заявили в ЛДПР.

Отметим, что ранее информацию о смерти Жириновского подтвердил сенатор Пронюшкин, однако позже его пост с сообщением об этом был удалён. Сам сенатор принёс извинения и сообщил, что «причастные к публикации понесут ответственность».