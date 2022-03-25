Володин предложил сложить полномочия сенатору, написавшему о смерти Жириновского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление сенатора Александра Пронюшкина по поводу кончины лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В посте в своём Telegram-канале он рекомендовал парламентарию сложить полномочия из-за распространения ложной информации.

Кроме того, ЛДПР подаёт заявление в Генпрокуратуру, а также готовит иски против тех, кто распространил фейки о смерти лидера партии. Об этом сообщили в пресс-службе партии, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприличной «уткой» сообщение о смерти Жириновского. По данным Кремля, лидер ЛДПР жив, находится в тяжёлом состоянии под наблюдением врачей.

Напомним, что 25 марта в ряде источников появилась информация, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский якобы скончался. Информацию опровергли Володин, Минздрав РФ и ЛДПР. Спикер Госдумы подчеркнул, что политик жив, но находится в тяжёлом состоянии.

«Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — написал Володин.

Сенатор Пронюшкин, который одним из первых сообщил о смерти Жириновского, уже удалил свой пост и принёс публичные извинения.