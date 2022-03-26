Всех пассажиров и экипаж разбившегося в Китае Boeing признали погибшими

Все находившиеся на борту разбившегося в Китае Boeing 737 признаны погибшими. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Управления гражданской авиации Китая Ху Чжэньцзян.

«С прискорбием сообщаем, что все 123 пассажира и девять членов экипажа рейса MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines погибли», — отметил он.

Он попросил почтить память жертв катастрофы минутой молчания.

Специалисты уже смогли идентифицировать по ДНК 120 человек, находившихся на борту разбившегося самолёта.

Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Возможные причины происшествия пока неизвестны.