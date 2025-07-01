Пострадавшие клиенты "Малоэтажной Сибири" снова выйдут на митинг в Барнауле

Клиенты "Малоэтажной Сибири" организуют митинг уже во второй раз

01 июля 2025, 15:20, Антон Дегтярев

Мартовский митинг клиентов "Малоэтажной Сибири"/ Фото: Денис Никулин

Пострадавшие клиенты компании "Малоэтажная Сибирь" проведут ещё один митинг на площади Свободы в Барнауле. Он состоится 6 июля с 15 до 17 часов. Администрация города акцию уже согласовала. При этом в ней поучаствуют и пострадавшие от малоэтажных застройщиков из других регионов России. Об этом amic.ru сообщили активисты.

Что будут требовать митингующие?

По словам организаторов митинга, они ожидают, что в мероприятии поучаствует 45-50 человек. Активисты хотят добиться:

Финансовой помощи от государства в возведении жилья;

Возвращения похищенных денег;

Привлечения банков и контролирующих органов к ответственности за халатность;

Привлечения внимания общественности и органов власти к проблеме;

Введения кредитной амнистии для граждан, пострадавших от мошеннических схем в строительной сфере, и освобождения их от долговых обязательств, возникших по вине недобросовестных подрядчиков и застройщиков;

Сурового наказания для директора "Малоэтажной Сибири" Ивана Заикина и привлечение к ответственности других причастных лиц и организаций;

Создания и законодательного закрепления "черного списка" недобросовестных строительных подрядчиков и застройщиков, чтобы обезопасить граждан от новых случаев мошенничества и повысить прозрачность строительного рынка;

Привлечения к ситуации внимания федеральных и региональных властей, в особенности председателя следкома РФ Александра Бастрыкина.

В чём проблема?

Ранее клиенты фирмы"Малоэтажная Сибирь" рассказали, что amic.ru, что отдали деньги за строительство домов, но работы либо встали, либо не были закончены в строк. В итоге люди остались с ипотекой, но без обещанных домов. Пострадавшими числятся 34 семьи из Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Они понесли ущерб на сумму более 170 млн рублей.

Против директора компании Ивана Заикина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). 11 октября 2024 года Заикина отправили в СИЗО, однако 29 мая 2025 года его отпустили из-под ареста. Сейчас прокуратура пытается это оспорить, новое заседание назначено на 7 июля.

Находясь в СИЗО, Заикин подал на банкротство в Арбитражный суд Алтайского края, где против него ввели процедуру реструктуризации долгов.

1 марта 2025 года пострадавшие клиенты "Малоэтажной Сибири" уже выходили выходили на разрешенный митинг, где потребовали остановить банкротство Ивана Заикина и призвали банки перенести сроки выплат по ипотеке.

Также 21 июня клиенты "Малоэтажной Сибири" присутствовали на митинге в центре Новосибирска, куда также пришли пострадавшие от местных малоэтажных застройщиков "Мегадом", "Биш-Хауз", "Спектр" и "Яло". После акции ситуацией заинтересовался глава российского следкома Александр Бастрыкин. Подробнее о ситуации с этими компаниями можно прочитать здесь.

При этом эксперты строительной отрасли объясняют, что проблемы с малоэтажными застройщиками возникли из-за сложной ситуации на рынке.