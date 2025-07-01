Пострадавшие клиенты "Малоэтажной Сибири" снова выйдут на митинг в Барнауле
Клиенты "Малоэтажной Сибири" организуют митинг уже во второй раз
01 июля 2025, 15:20, Антон Дегтярев
Пострадавшие клиенты компании "Малоэтажная Сибирь" проведут ещё один митинг на площади Свободы в Барнауле. Он состоится 6 июля с 15 до 17 часов. Администрация города акцию уже согласовала. При этом в ней поучаствуют и пострадавшие от малоэтажных застройщиков из других регионов России. Об этом amic.ru сообщили активисты.
Что будут требовать митингующие?
По словам организаторов митинга, они ожидают, что в мероприятии поучаствует 45-50 человек. Активисты хотят добиться:
- Финансовой помощи от государства в возведении жилья;
- Возвращения похищенных денег;
- Привлечения банков и контролирующих органов к ответственности за халатность;
- Привлечения внимания общественности и органов власти к проблеме;
- Введения кредитной амнистии для граждан, пострадавших от мошеннических схем в строительной сфере, и освобождения их от долговых обязательств, возникших по вине недобросовестных подрядчиков и застройщиков;
- Сурового наказания для директора "Малоэтажной Сибири" Ивана Заикина и привлечение к ответственности других причастных лиц и организаций;
- Создания и законодательного закрепления "черного списка" недобросовестных строительных подрядчиков и застройщиков, чтобы обезопасить граждан от новых случаев мошенничества и повысить прозрачность строительного рынка;
- Привлечения к ситуации внимания федеральных и региональных властей, в особенности председателя следкома РФ Александра Бастрыкина.
В чём проблема?
Ранее клиенты фирмы"Малоэтажная Сибирь" рассказали, что amic.ru, что отдали деньги за строительство домов, но работы либо встали, либо не были закончены в строк. В итоге люди остались с ипотекой, но без обещанных домов. Пострадавшими числятся 34 семьи из Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Они понесли ущерб на сумму более 170 млн рублей.
Против директора компании Ивана Заикина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). 11 октября 2024 года Заикина отправили в СИЗО, однако 29 мая 2025 года его отпустили из-под ареста. Сейчас прокуратура пытается это оспорить, новое заседание назначено на 7 июля.
Находясь в СИЗО, Заикин подал на банкротство в Арбитражный суд Алтайского края, где против него ввели процедуру реструктуризации долгов.
1 марта 2025 года пострадавшие клиенты "Малоэтажной Сибири" уже выходили выходили на разрешенный митинг, где потребовали остановить банкротство Ивана Заикина и призвали банки перенести сроки выплат по ипотеке.
Также 21 июня клиенты "Малоэтажной Сибири" присутствовали на митинге в центре Новосибирска, куда также пришли пострадавшие от местных малоэтажных застройщиков "Мегадом", "Биш-Хауз", "Спектр" и "Яло". После акции ситуацией заинтересовался глава российского следкома Александр Бастрыкин. Подробнее о ситуации с этими компаниями можно прочитать здесь.
При этом эксперты строительной отрасли объясняют, что проблемы с малоэтажными застройщиками возникли из-за сложной ситуации на рынке.
15:40:35 01-07-2025
Как всегда в выигрыше банки, они и отвечать должны
15:48:09 01-07-2025
С одной стороны, сочувствую людям попавшим в тяжёлую ситуацию. Как говорится, ни денег, ни жилья и ещё оплачивать кредитный или ипотечный долг за то, чего нет и скорее всего уже не будет. С другой стороны, вы чем думали, отдавая деньги? На что надеялись? Вы, вообще, свой договор с т.н. Застройщиком читали? Или договором было пожатие друг другу рук? Из 8 пунктов требований, с которыми пострадавшие хотят выйти на митинг, можно согласиться только с одним: "Введения кредитной амнистии для граждан, пострадавших от мошеннических схем в строительной сфере, и освобождения их от долговых обязательств, возникших по вине недобросовестных подрядчиков и застройщиков". Все остальные пункты требований, так или иначе, уже отражены в действующем законодательстве и нуждаются лишь в их соблюдении, либо просто абсурдны по своей сути.
18:38:36 01-07-2025
Гость (15:48:09 01-07-2025) С одной стороны, сочувствую людям попавшим в тяжёлую ситуаци... Амнистия? А почему банки должны терпеть? Я не за банки, давайте ситуация: сосед занял у меня денег на покупку стиральной машины. Не привезли - я отвечаю за это? А он мне говорит - ну не привезли же. Для банка 170 000 000 это копейки, значит были предоставлен необходимый набор документов.
Суровое наказание Заикину - Да!! Но есть ощущение, что это подсадная фигура, но да, захотел заработать - сиди!
Все остальное - лирика.
Людям сочувствую. И желаю, чтобы все их требования удовлетворили. Но умом то понимаю, что строить надо самому. Нанял бригаду и строй. Проверяй ежедневно.
08:47:16 02-07-2025
Пузырек (18:38:36 01-07-2025) Амнистия? А почему банки должны терпеть? Я не за банки, дава... Изучите вопрос. Эту Малоэтажную Сибирь именно банки включили в список застройщиков, под договор с которыми они эту ипотеку дают. С другой "своей" бригадой не дают сельскую ипотеку. А теперь банки как бы и не причем!!! А это прямая их вина, если не проверили благонадежность предлагаемого подрядчика, значит и убытки должны быть на банках, у граждан как раз выбора почти не было.
15:58:48 02-07-2025
Гость (08:47:16 02-07-2025) Изучите вопрос. Эту Малоэтажную Сибирь именно банки включили... ерунду вы пишете. реестр есть, всякие документы есть. всё. к своему инспектору по ипотеке вопросы обратите эти, я на змейногорском когда покупала элитку у авальмана, тогда стоила квартира аж 2,5 млн))) 2000 год примерно, то форбанк-специалист досконально проверял всё, и выяснил инспектор, что земля ненадлежащим образом оформлена! застройщик был информирован, документы сделаны надлежаще и стали дальше работать, живу-радуюсь теперь. уже скоро 20 лет. Прежде всего это Вы обязаны, отдавая деньги , также ВО ВСЕ вникать!!!
15:55:47 01-07-2025
Митингуй, не митингуй, всё равно получишь ...
16:42:26 01-07-2025
Чем эти люди думали, когда брали ипотеку на несуществующий дом? Они в вакууме живут, не в курсе текущей ситуации?
18:05:58 01-07-2025
если им дадут финпомощь, это другие выйдут митинговать. нормально так - каждому не имеющему прозорливости покупать жильё?! да вы с ума сошли!!
20:49:02 01-07-2025
Кто их там увидит (на пл.Свободы)🙄,вот если бы перед администрацией края митинг бы провели или пр.ленина перегородили, тогда м/б кто-нибудь и обратил бы на них внимание. А так пустая трата времени
22:14:15 01-07-2025
зато им обещали дёшево