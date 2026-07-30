Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года

Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке

30 июля 2026, 22:14, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Кабинет министров РФ продлил полный запрет на вывоз бензина — он будет действовать до 31 января 2027 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства, сообщает "Газета.ru".

Власти ввели временный запрет на экспорт нескольких видов топлива: бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Мера призвана поддержать стабильность на внутреннем топливном рынке. Согласно документу, ограничения действуют с 1 августа 2026 года по 31 января 2027-го.

«Предусмотрены отдельные исключения. С 1 сентября производители смогут вывозить дизельное топливо, судовое топливо и газойли, но только если экспорт осуществляют сами компании‑производители. Также разрешен вывоз топлива в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи другим странам — в этих случаях решения принимаются правительством отдельно», — указано в публикации.

Как отметил в середине июля зампред правительства Александр Новак, после введения запрета на экспорт дизельного топлива ситуация на внутреннем рынке начала улучшаться.