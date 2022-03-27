Венедиктов день: как 27 марта привлечь любовь и отучить мужа от пьянства

27 марта на Руси называли Венедиктовым днём, или Скотником. Первое название пошло от имени святого Венедикта Нурсийского, о ком Церковь вспоминает в этот день. Второе же связано со скотиной, которой крестьяне 27 марта возносили почести. О традициях Венедиктова дня читайте на amic.ru.

Как ухаживали за скотиной на Венедикта?

Большинство поверий 27 марта связано с коровами, лошадьми и свиньями. Крестьяне называли этих животных не иначе, как «скотина», немудрено, что и день назвали «Скотником». В конце марта линька у коров и лошадей была в самом разгаре, так что 27 числа, на Венедикта, полагалось вывести всю животину во двор, почистить, удалив грязь и старую шерсть, и дать пощипать свежей травки. Пока скотина паслась — впервые после зимы — убирали в хлевах, застилали чистую подстилку.



Была традиция приглашать на Венедикта знахарей, чтобы те исполнили над скотиной обряд — защитили от сглаза и помогли сохранить здоровье. Крепкие лошади, коровы и свиньи гарантировали богатый урожай и полный стол в течение всего года.



После обрядов животных загоняли обратно в стойла и делали это в определённом порядке. Сначала шли лошади, потом коровы и последними свиньи — над ними обязательно читали «Отче наш». Со свиньями связано несколько примет. Якобы если созывать их, смотря в окно, в дальнейшем они не будут залезать в огород. Также нельзя было кормить свиней в хлеву; считалось, что если так сделать, свинья съест своих поросят.

Зачем 27 марта хозяева шептались со скотиной?

Наши предки верили, что на Венедикта сельскохозяйственная живность может исполнить практически любое желание — животным в этот день приписывались магические силы. Незамужние девушки отправлялись на конюшню и шептали лошадям на ушко, чтобы они послали им парня сильного, смелого и выносливого, как и они. Неженатые мужчины проделывали то же самое, только с коровами — они шли в хлев, выбирали самую красивую и плодовитую тёлочку и просили её послать им невесту такую же, как она.

Как проводили Венедиктов день крестьяне?

День проводили в заботах о животных, а вечером закатывали пир на весь мир. Основу трапезы составляли молочные блюда. Каши не готовили, потому что зерна к этому моменту оставалось только для посевной, от мяса же отказывались, чтобы не разозлить скотину. Говорили, что если заколоть корову или свинью, в будущем вся животина на этом подворье переведётся.



27 марта была работа и у знахарей. День благоприятствовал излечению от пьянки. Впрочем, справиться с зависимостью можно было и самостоятельно, главное, чтобы «больной» о намерениях своей семьи ничего не знал. Вот один из заговоров, которым пользовались наши предки. Правда, подготовиться к нему нужно было заранее — ещё на Крещение набрать святой воды и поставить её в тёмное место до момента, пока ей придётся воспользоваться.



27 марта доставали припрятанную святую воду, ставили на стол и читали вот какие слова: «Как Иисус Христос водку не пил, не знал, без неё не страдал, как Дева Мария и все святые водки не ведали и не знали, от зависимости не мучились, не страдали, так и рабу Божьему (имя) с водкой не знаться, легко от неё навсегда отказаться. Пусть (имя) водки не касается, навсегда от неё отрекается, не мается, не страдает, проблем с алкоголем не знает. Слово моё крепкое, дело лепкое. Во имя Отца, Сына и Святого духа! Аминь».



Эту воду по нескольку капель добавляли в алкоголь, который употреблял «больной». Считалось, что заговор надёжно избавляет от дурной привычки примерно через месяц.