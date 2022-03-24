Народные приметы: как 25 марта понять, теплой или холодной будет весна

25 марта — один из немногих дней народного календаря, который не имеет каких-то особенных традиций, разве что к лошадям крестьяне выказывали особое уважение. По календарю же церковному на эту дату приходится день памяти Феофана Сигрианского, или Феофана Исповедника (~760-818 гг). Отмечают этот день и православные, и католики. Только католики почитают Папу Римского Григория I Великого, которого православные называют Двоесловом. Отсюда и народные названия 25 марта — Феофанов день, Григорьев день, Двоеслов, Феофан, Григорий. О традициях 25 марта на Руси читайте на amic.ru.

Что известно о жизни Феофана Исповедника?

Этот человек с ранних лет собирался посвятить себя монашеству, однако был вынужден жениться, но сохранил целомудрие и, в конце концов, принял монашеский постриг, затворился в келье и занялся переписыванием книг богословского содержания. За праведную жизнь Бог наградил его даром исцеления тела человеческого и умением изгонять бесов.



Незадолго до смерти Феофану пришлось столкнуться с императором-иконоборцем Львом Армянином, который потребовал от него отречься от почитания икон. Получив отказ, правитель заточил преподобного в темницу, где тот вскоре умер.

Почему на Руси 25 марта особенно почитали лошадей?

Потому что лошадь была настоящей кормилицей. Конец марта во многих областях на Руси — начало пахотного сезона. И если лошадь вдруг заболевала, это означало, что грядут тяжёлые времена и голодный год. Кроме того, считалось, что если животное постигла хворь именно в этот день, то болеть оно будет сильно и долго, а значит, всё лето насмарку. 25 марта поили лошадей серебряной водой — клали в ведро ложку или какую-то другую вещь из серебра, а также отводили их к роднику и во время водопоя читали молитвы о здоровье.

Зачем женщины 25 марта скакали вокруг поля на кочерге?

Смешной и странный на взгляд современного человека обычай на Руси практиковался повсеместно в земледельческих регионах. На Феофана женщины брали кочергу и шли в поле. Там кочергу осёдлывали и скакали на ней три круга вокруг земельного надела. Думали, что такой обряд гарантирует плодородие и богатый урожай.

Как на Феофана спасались от лихоманки?

Крестьяне старались не выходить из дому. Лихоманкой в народе называли лихорадку. Болеть крестьянину в пахотную пору было некогда, поэтому лучше было пересидеть этот день. Тем более что и в доме работы хватало. Мужчины готовились к работе в поле — чистили инструмент, приводили в порядок снаряжение для лошадей, женщины занимались бытовыми делами.

Для чего на Феофана разбрасывали по двору льняное и конопляное семя?

Таким образом привлекали птиц. Этот обряд, по мнению наших предков, гарантировал урожай льна и конопли. Чем больше птиц слетелось на угощение, тем гуще и жирнее будут всходы.