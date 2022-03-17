Я не в порядке. Как постоянный стресс влияет на организм и что с этим делать

Хронический стресс негативно влияет не только на психику, но и на весь организм. Постоянное нервное напряжение приводит к повышению артериального давления и пульса, а также уровня кортизола — гормона стресса. Находясь долгое время в таком «мобилизованном» режиме, организм истощается: могут развиваться расстройства сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, снижается иммунитет. Человек становится тревожным, у него возникают нарушения сна, синдром выгорания и депрессии.

В стрессе организм как бы «сковывается», и прохождение крови к органам ухудшается, происходят застои. Каждая клетка «присматривается» к своему окружению и реагирует стрессом, если полученная информация оценивается как опасная или тревожная. Работу спазмированных органов начинают брать на себя их «соседи», из-за чего перегружаются и в итоге, как по цепочке, тоже страдают.

Как понять, что я в стрессе?

Длительное воздействие стрессового фактора вызывает напряжение всего организма, заметно ухудшая общий настрой и самочувствие человека. Он чувствует мышечное напряжение в области головы, шеи, плеч, спины. Часто возникает головная боль и необъяснимые боли в груди.

Работать становится труднее, а мелочи, на которые раньше не обращал внимания, раздражают всё больше. Мучает бессонница или возникают другие нарушения сна. Начинаются проблемы с аппетитом: есть либо не хочется совсем, либо хочется намного больше, чем обычно. При этом пищеварение может работать с перебоями.

Эмоции труднее держать под контролем. Пессимизм, подавленность, апатия, желание дистанцироваться от социума и даже агрессия — нормальные реакции организма на стресс.

Что делать?

В первую очередь хорошо бы расслабить уже напряжённый организм, убрать спазмы и мышечные зажимы. Для этого подходит технология ЭКЗОмассажа, разработанная доктором Олегом Шадским. Он создал уникальный аппарат, работающий на основе электромагнитных импульсов. Они создают внутреннюю вибрацию напряжённых тканей, расслабляя и восстанавливая здоровое функционирование органов.

Аппарат для ЭКЗОмассажа

Всего 10 минут ЭКЗОмассажа могут заменить три часа массажа руками. Воздействие идёт на внутриклеточном, внутримышечном уровне — ни один мастер по массажу не сможет руками добиться этого. Также, в отличие от ручного массажа, это абсолютно безболезненно.

За один сеанс происходит массаж всех внутренних органов​​​​​ и тканей организма. В среднем шести сеансов хватает, чтобы снять спазмы и внутреннее напряжение.

Доктор Шадский

Центр работает уже 26 лет и за это время получил множество наград, в том числе — международных. Например, в 2021 году Международной академией общественного признания центр Олега Шадского был удостоен звания «Лучшее учреждение России в области медицины и здравоохранения». Также в 2021 году получил сертификат о высочайшем качестве предоставляемых услуг от Европейской медицинской ассоциации.

Узнать подробнее о процедуре ЭКЗОмассажа и записаться на сеанс можно здесь.

Оздоровительный центр доктора Шадского (Барнаульский филиал)

Адрес: ул. Льва Толстого, д. 22, 2-й вход, каб. 221.

Тел. +7(923)165-31-97 (WhatsApp) и +7(905)981-44-76 (WhatsApp, Telegram)

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