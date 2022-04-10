Иномарка загорелась на объедной дороге в Барнауле

На шоссе Ленточный бор в Барнауле загорелся автомобиль. Согласно кадрам, опубликованным в паблике Barnaul 22, возгорание произошло под капотом иномарки — огонь выжег большую часть кузова.

Водителя не оставили в беде неравнодушные автомобилисты — помочь остановились около 10 машин. Причина возгорания и наличие пострадавших в происшествии уточняется.

Напомним, что 7 апреля фура загорелась на шоссе Ленточный бор в Барнауле. Согласно видео с места происшествия, огонь почти уничтожил кабину автомобиля.