Иномарка загорелась на объедной дороге в Барнауле

Водителя не оставили в беде неравнодушные автомобилисты — помочь остановились около 10 машин

10 апреля 2022, 11:28

На шоссе Ленточный бор в Барнауле загорелся автомобиль. Согласно кадрам, опубликованным в паблике Barnaul 22, возгорание произошло под капотом иномарки — огонь выжег большую часть кузова.

Водителя не оставили в беде неравнодушные автомобилисты — помочь остановились около 10 машин. Причина возгорания и наличие пострадавших в происшествии уточняется.

Напомним, что 7 апреля фура загорелась на шоссе Ленточный бор в Барнауле. Согласно видео с места происшествия, огонь почти уничтожил кабину автомобиля.

Фура загорелась на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Фура загорелась на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Комментарии
    Новости партнеров