Легковушка вылетела на трамвайные пути и врезалась в забор в Барнауле
ДТП случилось на улице Советской Армии
Фото: «В курсе 22»
В Барнауле на улице Советской Армии 10 декабря автомобиль выскочил на трамвайные рельсы, сообщает «В курсе 22».
На кадрах с места происшествия можно заметить, что ДТП случилось напротив автозаправки «Роснефть». Легковушка получила серьёзные вмятины в лобовой части, также оказалась повреждена часть забора.
В сервисе 2ГИС водители уточняют, что движение трамваев из-за аварии оказалось парализовано в обоих направлениях.
При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли в ней пострадавшие и другие участники, пока неизвестно. Комментаторы уточняют, что других повреждённых автомобилей на указанном участке не было.
«Непонятно, с кем он столкнулся, проезжал там, стоит один», — написал пользователь.
Напомним, в Барнауле 10 декабря загорелась маршрутка № 120.
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