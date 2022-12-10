Легковушка вылетела на трамвайные пути и врезалась в забор в Барнауле

Фото: «В курсе 22»

В Барнауле на улице Советской Армии 10 декабря автомобиль выскочил на трамвайные рельсы, сообщает «В курсе 22».

На кадрах с места происшествия можно заметить, что ДТП случилось напротив автозаправки «Роснефть». Легковушка получила серьёзные вмятины в лобовой части, также оказалась повреждена часть забора.

В сервисе 2ГИС водители уточняют, что движение трамваев из-за аварии оказалось парализовано в обоих направлениях.

При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли в ней пострадавшие и другие участники, пока неизвестно. Комментаторы уточняют, что других повреждённых автомобилей на указанном участке не было.

«Непонятно, с кем он столкнулся, проезжал там, стоит один», — написал пользователь.

Напомним, в Барнауле 10 декабря загорелась маршрутка № 120.

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