Михаил Мишустин прилетел на Алтай

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Республику Алтай. Об этом сообщает телеграм-канал «Вы слушали маяк».

Напомним, что на Алтае глава кабмина планирует провести совещание по вопросам развития местного туризма.

После Республики Алтай он отправится в Якутск и Читу.

В поездке его будет сопровождать ряд министров, среди которых полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.