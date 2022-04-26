На Алтае мужчина получил срок за поджог полицейских автомобилей

В Алтайском крае суд признал виновным 36-летнего жителя Угловского района в поджоге полицейских автомобилей, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Инцидент случился в ноябре 2021 года на территории Рубцовска. Тогда посреди ночи пьяный мужчина купил на заправке бензин и пришёл к месту, где были припаркованы два служебных авто.

Злоумышленник успел облить транспорт горючим и поджечь, однако закончить начатое ему не удалось, так как возгорание вовремя обнаружили полицейские. Задержать поджигателя им помог проезжавший мимо таксист.

Обвиняемый признал вину, объяснив свой поступок неприязнью к стражам порядка, так как до этого он уже был осуждён за избиение полицейского. В итоге суд признал сельчанина виновным и приговорил его к двум с половиной годам колонии-поселения.

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