На бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову зарегистрировали протокол по статье о дискредитации ВС РФ
Ей грозит новый штраф — до 50 тысяч рублей
25 марта 2022, 15:38, Илья Звягинцев
На бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову зарегистрировали протокол по статье о дискредитации ВС РФ. Информация об этом появилась в картотеке Останкинского суда Москвы.
На Овсянникову составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Судебное заседание должно пройти 14 апреля в 15:30.
Напомним, что ранее Марина Овсянникова в прямом эфире Первого канала вышла за спину ведущей новостей с плакатом, надпись на котором касалась событий на территории Украины.
Её сразу же задержали, а позднее выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Также оказалось, что перед этим Овсянникова опубликовала видеообращение в социальных сетях.
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