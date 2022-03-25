На бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову зарегистрировали протокол по статье о дискредитации ВС РФ

На бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову зарегистрировали протокол по статье о дискредитации ВС РФ. Информация об этом появилась в картотеке Останкинского суда Москвы.

На Овсянникову составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Судебное заседание должно пройти 14 апреля в 15:30.

Напомним, что ранее Марина Овсянникова в прямом эфире Первого канала вышла за спину ведущей новостей с плакатом, надпись на котором касалась событий на территории Украины.

Её сразу же задержали, а позднее выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Также оказалось, что перед этим Овсянникова опубликовала видеообращение в социальных сетях.