Пострадал водитель: автомобиль «Почты России» попал в ДТП в Барнауле
На клиентах авария никак не отразилась — к работе подключили дополнительный транспорт
8 октября 2022, 09:31
Автомобиль «Почты России» попал в ДТП на Ленточном бору в Барнауле. Авария произошла 7 октября — как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», в организации подтвердили происшествие.
По информации «Почты России», в столкновении пострадал водитель. Медики оказывают ему помощь. О других пострадавших в аварии не сообщается.
«Мы сразу вывели на маршрут дополнительной транспорт и в срок доставим все находившиеся в машине отправления. Региональное почтовое управление оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании причин ДТП», — добавили в почтовой организации.
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