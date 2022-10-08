Пострадал водитель: автомобиль «Почты России» попал в ДТП в Барнауле

Автомобиль «Почты России» попал в ДТП на Ленточном бору в Барнауле. Авария произошла 7 октября — как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», в организации подтвердили происшествие.

По информации «Почты России», в столкновении пострадал водитель. Медики оказывают ему помощь. О других пострадавших в аварии не сообщается.

«Мы сразу вывели на маршрут дополнительной транспорт и в срок доставим все находившиеся в машине отправления. Региональное почтовое управление оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании причин ДТП», — добавили в почтовой организации.