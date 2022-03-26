В Алтайском крае мужчина получил условный срок за участие в экстремистской организации

В Алтайском крае 51-летнего мужчину осудили за участие в деятельности запрещённой организации. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, подсудимый состоял в структурном звене объединения «Союз Славянских Сил Руси» (экстремистская организация, запрещённая на территории России).

Как установили следователи, с 2019 по 2021 год он проводил беседы, в которых пропагандировал деятельность запрещённой организации. Кроме того, мужчина участвовал в публичных мероприятиях, на которых распространял экстремистские идеи, а также размещал на своей странице в соцсети видео с символикой объединения.

Суд вынес решение и признал подсудимого виновным по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), приговорив его к двум с половиной годам лишения свободы условно с ограничением свободы на 10 месяцев.