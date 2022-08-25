В Барнауле насмерть сбили пешехода

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода в Барнауле, сообщили в ОГИБДД города.

Авария случилась 25 августа в 00:15 в районе дома № 55 по улице Новосибирской.

«43-летний водитель Toyota Camry при возникновении опасности не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства и допустил наезд на 34-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, ведётся проверка.

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