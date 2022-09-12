В Барнауле у пенсионерки похитили кошелёк с 644 тыс. рублей

В Алтайском крае задержали уроженку Кузбасса, похитившую деньги у 86-летней пенсионерки, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась жительница Барнаула 1935 года рождения. Она рассказала, что неизвестная женщина под предлогом оформления документов по программе «Дети войны» похитила кошелёк с деньгами, в котором находилось 644 000 рублей.

Подозреваемую задержали оперативно — ею оказалась ранее судимая за кражи безработная 58-летняя жительница Кемеровской области.

«Представилась работницей социальной службы. Сказала, что пенсионерке положена выдача продуктов питания по минимальной цене и уговорила пустить её в квартиру для заполнения необходимых данных. Попросила показать несколько купюр, для того чтобы сверить некие номера на них. Доверчивая бабушка поддалась её влиянию и отдала 8 000 рублей, которые достала из кошелька со всеми накоплениями», — рассказали в ведомстве.

Пенсионерка положила кошелёк в шкаф, закрыла на ключ и оставила его в замочной скважине. После этого она вышла на кухню, а вернувшись, увидела, что женщина покидает квартиру. Вскоре женщина обнаружила пропажу кошелька.

Правоохранители проверяют задержанную на причастность к другим аналогичным преступлениям в отношении пожилых жителей Барнаула.