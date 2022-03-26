В Минобороны рассказали о фейковых звонках из «военкоматов» россиянам

На протяжении нескольких последних дней многим россиянам поступают телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Все они осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», — подчеркнул представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что российские власти не планируют закрывать границы страны или проводить мобилизацию граждан.