В охотугодьях в Алтайском крае расстреляли иномарку

Ночью 24 сентября в охотничьих угодьях в Романовском районе расстреляли автомобиль Infiniti FX35. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

Мужчины попытались остановить транспортное средство, посветив на него фарами, но машина проехала дальше. Тогда они расстреляли автомобиль из травматического оружия.

Автор сообщения также утверждает, что за последние дни в этом районе расстреляли уже несколько машин.

Подробности случившегося уточняются.