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Птенцы деревенских ласточек вылетели из сеней жилого дома на Алтае. Фото

Малыши отправились в самостоятельную жизнь

02 августа 2026, 09:05, ИА Амител

Птенцы деревенских ласточек на Алтае / Фото: Светлана Кульбацкая

В Алтайском биосферном заповеднике птенцы деревенских ласточек подросли и вылетели из сеней жилого дома, где поселилось их семейство. 

«Птенцы вылупились, окрепли и наконец встали на крыло. Теперь молодые ласточки осваивают небо над кордоном, а родители продолжают заботливо их опекать. Скоро они отправятся в свой первый самостоятельный путь», — написали в соцсетях заповедника. 

Деревенские ласточки на кордоне Караташ свили гнездо в сенях жилого дома в июне. Как рассказывали старожилы, птицы выводили потомство почти под крышами жилищ около 20 лет назад — это явление вновь заметили спустя столько лет. 

Этот пример показывает, что люди и птицы могут жить в мирном соседстве. А птенцы выросли здоровыми и крепкими благодаря заботливым родителям, которые кормили их "от зари до зари". 

природа животные
       

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