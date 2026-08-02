Птенцы деревенских ласточек вылетели из сеней жилого дома на Алтае. Фото

Малыши отправились в самостоятельную жизнь

02 августа 2026, 09:05, ИА Амител

Птенцы деревенских ласточек на Алтае / Фото: Светлана Кульбацкая

В Алтайском биосферном заповеднике птенцы деревенских ласточек подросли и вылетели из сеней жилого дома, где поселилось их семейство.

«Птенцы вылупились, окрепли и наконец встали на крыло. Теперь молодые ласточки осваивают небо над кордоном, а родители продолжают заботливо их опекать. Скоро они отправятся в свой первый самостоятельный путь», — написали в соцсетях заповедника.

Деревенские ласточки на кордоне Караташ свили гнездо в сенях жилого дома в июне. Как рассказывали старожилы, птицы выводили потомство почти под крышами жилищ около 20 лет назад — это явление вновь заметили спустя столько лет.

Этот пример показывает, что люди и птицы могут жить в мирном соседстве. А птенцы выросли здоровыми и крепкими благодаря заботливым родителям, которые кормили их "от зари до зари".