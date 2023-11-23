Пьяный глава дагестанского села подрался с полицейским
Возбуждено уголовное дело
23 ноября 2023, 18:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Дагестане глава населенного пункта Терекли-Мектеб Вазир Аблезов подрался с полицейским, сообщает Mash Gor.
Инцидент случился накануне ночью: чиновник отдыхал и выпивал алкоголь, а когда ему встретился страж порядка, то между ними начался конфликт.
"В пылу борьбы оба упали, полицейский ударился головой и попал в больницу, а главу задержали", – отмечает канал.
Что стало причиной ссоры, не уточняется. Возбуждено уголовное дело.
19:07:06 23-11-2023
Снова полицай терпила. Наберут по объявлению, потом маются
21:17:11 23-11-2023
Надо туда Мурада-Исрапила подключить - он порешает
22:00:22 23-11-2023
Позооорище
02:10:47 24-11-2023
А с похмелья трудовой день засчитывается ?
11:08:24 24-11-2023
Теперь срочно главе населенного пункта медальку повесить и все будет ок.