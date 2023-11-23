НОВОСТИПроисшествия

Пьяный глава дагестанского села подрался с полицейским

Возбуждено уголовное дело

23 ноября 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Дагестане глава населенного пункта Терекли-Мектеб Вазир Аблезов подрался с полицейским, сообщает Mash Gor.

Инцидент случился накануне ночью: чиновник отдыхал и выпивал алкоголь, а когда ему встретился страж порядка, то между ними начался конфликт.

"В пылу борьбы оба упали, полицейский ударился головой и попал в больницу, а главу задержали", – отмечает канал.

Что стало причиной ссоры, не уточняется. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

19:07:06 23-11-2023

Снова полицай терпила. Наберут по объявлению, потом маются

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Гость

21:17:11 23-11-2023

Надо туда Мурада-Исрапила подключить - он порешает

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Гость

22:00:22 23-11-2023

Позооорище

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Гость

02:10:47 24-11-2023

А с похмелья трудовой день засчитывается ?

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Гость

11:08:24 24-11-2023

Теперь срочно главе населенного пункта медальку повесить и все будет ок.

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