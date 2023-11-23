Пьяный глава дагестанского села подрался с полицейским

Возбуждено уголовное дело

23 ноября 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Дагестане глава населенного пункта Терекли-Мектеб Вазир Аблезов подрался с полицейским, сообщает Mash Gor.

Инцидент случился накануне ночью: чиновник отдыхал и выпивал алкоголь, а когда ему встретился страж порядка, то между ними начался конфликт.

"В пылу борьбы оба упали, полицейский ударился головой и попал в больницу, а главу задержали", – отмечает канал.

Что стало причиной ссоры, не уточняется. Возбуждено уголовное дело.