Пять человек погибли и 11 пострадали в ДТП с участием маршрутки на российской трассе
Всего в аварии участвовало три машины
23 февраля 2023, 17:35, ИА Амител
Фото: ГУ МВД по Самарской области
Пять человек погибли и 11 пострадали в аварии с маршрутным автобусом в Самарской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным регионального ГУ МВД, происшествие с участием трёх транспортных средств случилось утром 23 февраля на 83-м километре трассы М-5 "Урал".
"В автобусе было 16 человек, включая водителя. Пять погибших, в том числе одиннадцатилетний мальчик. Один человек в тяжёлом состоянии, ещё десяти пострадавшим оказывается медицинская помощь", – рассказал собеседник издания.
Фото: ГУ МВД по Самарской области
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