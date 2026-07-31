Пятница начнется активно, но уже к середине дня станет понятно, что не все зависит только от вашей скорости. Некоторые процессы потребуют участия других людей, и здесь важно не пытаться все сделать самостоятельно.

На работе возможен разговор с руководством или человеком, который способен повлиять на ваше ближайшее будущее. Не скромничайте, рассказывая о своих достижениях, но избегайте сравнений с коллегами — лучше говорить о собственных результатах.

Во второй половине дня появится возможность завершить дело, которое давно откладывалось. Не переносите его на следующую неделю — сейчас для этого самый подходящий момент.

Вечером полезно провести время в компании людей, рядом с которыми не приходится ничего доказывать.

Совет дня: завершенные дела приносят гораздо больше удовлетворения, чем десятки новых начинаний.