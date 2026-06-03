Рецидивист едва не отправил знакомого на тот свет ударом мясорубки в Рубцовске

Во время застолья между мужчинами возник конфликт

03 июня 2026, 22:05, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Рубцовске ранее судимого местного жителя заключили под стражу по обвинению в покушении на убийство знакомого. По версии следствия, мужчина несколько раз ударил потерпевшего мясорубкой по голове во время застолья, сообщили в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, преступление произошло 30 мая. В тот день 39-летний рубцовчанин встретил на улице своего знакомого и пригласил его домой для совместного распития спиртного. Во время застолья между мужчинами возник конфликт.

Следователи считают, что в ходе ссоры хозяин квартиры, не сдержав эмоций, несколько раз ударил оппонента мясорубкой по голове. После этого потерпевший упал на пол.

Решив, что знакомый погиб, нападавший покинул место происшествия. Однако мужчина остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Прибывшие сотрудники скорой доставили его в больницу.

Фигуранту предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.