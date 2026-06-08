Россия планирует отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом в 2026 году

О планах по завершению переговоров в текущем году сообщил Никита Кондратьев на ПМЭФ

08 июня 2026, 11:14, ИА Амител

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В рамках Петербургского международного экономического форума, который прошел с 3 по 6 июня под девизом "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему", директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил ТАСС о планах России по отмене визового режима с тремя странами. По словам чиновника, в приоритете — Малайзия и Индонезия, также в список входит Кувейт.

«Малайзия, Индонезия — ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс», — отметил Кондратьев.

Глава департамента выразил надежду, что Министерство иностранных дел РФ продолжит активно согласовывать соответствующие соглашения. Форум собрал представителей 142 стран.

По информации советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, в ходе мероприятия было заключено свыше тысячи соглашений на общую сумму 6,642 трлн рублей. В 2025 году Россия отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.