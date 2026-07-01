Россиянам объяснили, при каких условиях стоит покупать пенсионные баллы
В 2026 году для выхода на пенсию нужно минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов
01 июля 2026, 14:02, ИА Амител
Россиянам, которым не хватает стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии по старости, может быть полезна возможность покупки этих элементов, рассказал "Газете.ru" Алексей Денисов, вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
«К 2026 году для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Если человек не успевает набрать нужное количество лет или баллов, он может компенсировать дефицит через добровольные взносы в систему обязательного пенсионного страхования. Покупка баллов и стажа — это инструмент для получения права на страховую пенсию. Этот механизм особенно актуален для самозанятых, индивидуальных предпринимателей, людей с длительными перерывами в работе или тех, кто работал неофициально и не накопил достаточно пенсионных прав», — отметил Денисов.
В 2026 году за один год стажа нужно будет внести добровольный взнос в размере 71,5 тыс. рублей, что позволит добавить 1,1 пенсионного коэффициента, уточнил эксперт.
Перед тем как принять решение о покупке баллов, Денисов рекомендовал проверить уже накопленные стаж и баллы через портал "Госуслуги" или в Социальном фонде России. Затем стоит оценить, есть ли риск недобора пенсионных прав, и рассчитать, сколько именно стажа или коэффициентов не хватает.
Эксперт подчеркнул, что покупка баллов не направлена на значительное увеличение будущей пенсии — это способ закрыть недостающие условия для получения страховой выплаты.
Для тех, кто хочет заранее обеспечить себе дополнительный доход к пенсии, Денисов посоветовал рассмотреть инструменты долгосрочных накоплений, включая программу долгосрочных сбережений. Программа позволяет формировать капитал за счет личных взносов, государственного софинансирования, налоговых вычетов и инвестиционного дохода. Государство софинансирует накопления в течение десяти лет, но не более 36 тыс. рублей в год, а налоговые вычеты позволяют вернуть от 13 до 22% с суммы до 400 тыс. рублей ежегодно.
«Покупка пенсионных баллов и формирование долгосрочных сбережений могут быть использованы одновременно», — заключил Денисов.
14:15:28 01-07-2026
Не понял - надо работать или покупать баллы для пенсии? (конечно это шутка, живём в мара-ме).
14:31:12 01-07-2026
О каких программах долгосрочных и прочих сбережений здесь может идти речь?Какое может быть доверие государству ,которое неоднократно кидало своих граждан со вкладами ,сбережениями и обещаниями?Это и советские вклады,это и обмен денег,это и разные дефолты,это и повышение пенсионного возраста.Так ,что лучше использовать свои средства в свою пользу здесь и сейчас ,чем ждать у моря погоды.Это будет надёжнее и вернее.Мы не можем сказать что будет завтра с нашими деньгами,не говоря про истечение 10 лет.Видно ,надеятся на недалёких наивных пожилых граждан,но их всё меньше и меньше.
14:36:32 01-07-2026
"К 2026 году для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Если человек не успевает набрать нужное количество лет или баллов, он может компенсировать дефицит через добровольные взносы в систему обязательного пенсионного страхования."------
Ясно опять хотите наобмануть.... Шлите деньги бочками, а мы вас прокинем...
08:03:11 02-07-2026
если у человека есть реальные деньги на руках - надо быть полным идиотом, чтобы обменять их на эфемерные баллы, дающие копеечный прирост пенсии.....