В 2026 году для выхода на пенсию нужно минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов

01 июля 2026, 14:02, ИА Амител

Пенсионер, пенсия, стаж / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Россиянам, которым не хватает стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии по старости, может быть полезна возможность покупки этих элементов, рассказал "Газете.ru" Алексей Денисов, вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

«К 2026 году для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Если человек не успевает набрать нужное количество лет или баллов, он может компенсировать дефицит через добровольные взносы в систему обязательного пенсионного страхования. Покупка баллов и стажа — это инструмент для получения права на страховую пенсию. Этот механизм особенно актуален для самозанятых, индивидуальных предпринимателей, людей с длительными перерывами в работе или тех, кто работал неофициально и не накопил достаточно пенсионных прав», — отметил Денисов.

В 2026 году за один год стажа нужно будет внести добровольный взнос в размере 71,5 тыс. рублей, что позволит добавить 1,1 пенсионного коэффициента, уточнил эксперт.

Перед тем как принять решение о покупке баллов, Денисов рекомендовал проверить уже накопленные стаж и баллы через портал "Госуслуги" или в Социальном фонде России. Затем стоит оценить, есть ли риск недобора пенсионных прав, и рассчитать, сколько именно стажа или коэффициентов не хватает.

Эксперт подчеркнул, что покупка баллов не направлена на значительное увеличение будущей пенсии — это способ закрыть недостающие условия для получения страховой выплаты.

Для тех, кто хочет заранее обеспечить себе дополнительный доход к пенсии, Денисов посоветовал рассмотреть инструменты долгосрочных накоплений, включая программу долгосрочных сбережений. Программа позволяет формировать капитал за счет личных взносов, государственного софинансирования, налоговых вычетов и инвестиционного дохода. Государство софинансирует накопления в течение десяти лет, но не более 36 тыс. рублей в год, а налоговые вычеты позволяют вернуть от 13 до 22% с суммы до 400 тыс. рублей ежегодно.