Сенатор: работа перед пенсией увеличивает выплаты

Такой подход особенно выгоден для людей с устойчивым доходом и хорошим здоровьем — он превращает поздний выход на пенсию в инвестицию в будущее благосостояние

15 апреля 2026, 16:50, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Работа в предпенсионном возрасте способствует увеличению будущей пенсии, но только при официальном трудоустройстве и уплате всех страховых взносов, заявил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

«Существует несколько механизмов, как это происходит. Во-первых, за каждый год трудовой деятельности после официального выхода на пенсию начисляются дополнительные премиальные коэффициенты. Таким образом, чем позже человек решит завершить трудовую деятельность, тем выше будет его размер ежемесячной пенсии», — объяснил он.

Мурог подчеркнул, что дополнительный стаж и повышенная зарплата способствуют увеличению количества пенсионных баллов, что, в свою очередь, влияет на общий размер пенсии.

Также сенатор отметил, что в России действуют программы поддержки работодателей, которые помогают трудоустраивать граждан предпенсионного возраста. Это способствует официальному оформлению трудовых отношений и получению легальной заработной платы, что положительно сказывается на будущих пенсионных выплатах.

Ранее в Госдуме рассказали, кто имеет право на двойную пенсию в России.

Комментарии 13

Гость

16:53:19 15-04-2026

И сразу в гроб с повышенной пенсией. Можно будет дубовый заказать.

Кхм...

17:18:06 15-04-2026

А потом этот доход тратится на таблетки и богатую оградку.🤣

Гость

17:21:15 15-04-2026

Работа перед пенсией сокращает время на пенсии.

гость

22:03:25 15-04-2026

Гость (17:21:15 15-04-2026) Работа перед пенсией сокращает время на пенсии.... ЗачЁт) и еще увеличивает поступление налогов и уменьшает размер выплат, сплошные плюсы))

ник

09:32:36 16-04-2026

гость (22:03:25 15-04-2026) ЗачЁт) и еще увеличивает поступление налогов и уменьшает раз... .... для государства плюсы, но не для пенсионера.

Гость

17:27:30 15-04-2026

Где же взять ее?

Гость

17:32:00 15-04-2026

Что только не выдумают, чтобы обьегорить свой народ. Особенно цинична такая забота о людях, которые уже заслужили свой законный отдых и всю жизнь отплатили государству в пенс фонд взносы... Даже Дон Карлеоне не наживался на стариках.

Ник

17:46:18 15-04-2026

От мертвого осла уши

Вежливый Человек

22:21:56 15-04-2026

Прям бодряком веет от сенатора.
Для справки каждый десятый сенатор РФ осужден либо находится в розыске.

Вежливый Человек

22:24:17 15-04-2026

За последние 10 лет (примерно с 2009 по 2019 год) 12 членов Совета Федерации были осуждены, а ещё 4 находились в розыске. При общей численности палаты около 170 человек это действительно даёт пропорцию, близкую к одному из десяти.

Афиноген

09:11:28 16-04-2026

Сколько раз мы уже слышали подобную авантюру от этого сенатора и некоторых депутатов.Да,при вашей работе и зарплате ,можно там сидеть хоть до второго пришествия.Но не простым людям ,работающим не на стуле, а за станком,например.Да ещё и после 65 лет.Мы и так за свою трудовую жизнь отдали неблагодарному государству миллионы рублей всевозможных отчислений.И всё мало?Цинизм высшей степени.Я не против того ,что кто то проявит желание.Если есть силы ,пожалуйста.Но в основном ,люди просто не доживают до этой жалкой пенсии и если остаются работать ,то не из за ложного патриотизма ,а чтобы заработать себе на мало мальскую жизнь.А то будешь всё время" макарошками " питаться.Позор.

ник

09:36:52 16-04-2026

Афиноген (09:11:28 16-04-2026) Сколько раз мы уже слышали подобную авантюру от этого сенато... Позорище в самой богатой (полезными ископаемыми) стране так относиться к старикам.

Гость

13:47:08 16-04-2026

ник (09:36:52 16-04-2026) Позорище в самой богатой (полезными ископаемыми) стране так ... Да вообще к людям.

