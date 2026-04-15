Такой подход особенно выгоден для людей с устойчивым доходом и хорошим здоровьем — он превращает поздний выход на пенсию в инвестицию в будущее благосостояние

15 апреля 2026, 16:50, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Работа в предпенсионном возрасте способствует увеличению будущей пенсии, но только при официальном трудоустройстве и уплате всех страховых взносов, заявил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

«Существует несколько механизмов, как это происходит. Во-первых, за каждый год трудовой деятельности после официального выхода на пенсию начисляются дополнительные премиальные коэффициенты. Таким образом, чем позже человек решит завершить трудовую деятельность, тем выше будет его размер ежемесячной пенсии», — объяснил он.

Мурог подчеркнул, что дополнительный стаж и повышенная зарплата способствуют увеличению количества пенсионных баллов, что, в свою очередь, влияет на общий размер пенсии.

Также сенатор отметил, что в России действуют программы поддержки работодателей, которые помогают трудоустраивать граждан предпенсионного возраста. Это способствует официальному оформлению трудовых отношений и получению легальной заработной платы, что положительно сказывается на будущих пенсионных выплатах.

Ранее в Госдуме рассказали, кто имеет право на двойную пенсию в России.