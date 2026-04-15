Сенатор: работа перед пенсией увеличивает выплаты
Такой подход особенно выгоден для людей с устойчивым доходом и хорошим здоровьем — он превращает поздний выход на пенсию в инвестицию в будущее благосостояние
15 апреля 2026, 16:50, ИА Амител
Работа в предпенсионном возрасте способствует увеличению будущей пенсии, но только при официальном трудоустройстве и уплате всех страховых взносов, заявил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.
«Существует несколько механизмов, как это происходит. Во-первых, за каждый год трудовой деятельности после официального выхода на пенсию начисляются дополнительные премиальные коэффициенты. Таким образом, чем позже человек решит завершить трудовую деятельность, тем выше будет его размер ежемесячной пенсии», — объяснил он.
Мурог подчеркнул, что дополнительный стаж и повышенная зарплата способствуют увеличению количества пенсионных баллов, что, в свою очередь, влияет на общий размер пенсии.
Также сенатор отметил, что в России действуют программы поддержки работодателей, которые помогают трудоустраивать граждан предпенсионного возраста. Это способствует официальному оформлению трудовых отношений и получению легальной заработной платы, что положительно сказывается на будущих пенсионных выплатах.
16:53:19 15-04-2026
И сразу в гроб с повышенной пенсией. Можно будет дубовый заказать.
17:18:06 15-04-2026
А потом этот доход тратится на таблетки и богатую оградку.🤣
17:21:15 15-04-2026
Работа перед пенсией сокращает время на пенсии.
22:03:25 15-04-2026
Гость (17:21:15 15-04-2026) Работа перед пенсией сокращает время на пенсии.... ЗачЁт) и еще увеличивает поступление налогов и уменьшает размер выплат, сплошные плюсы))
09:32:36 16-04-2026
гость (22:03:25 15-04-2026) ЗачЁт) и еще увеличивает поступление налогов и уменьшает раз... .... для государства плюсы, но не для пенсионера.
17:27:30 15-04-2026
Где же взять ее?
17:32:00 15-04-2026
Что только не выдумают, чтобы обьегорить свой народ. Особенно цинична такая забота о людях, которые уже заслужили свой законный отдых и всю жизнь отплатили государству в пенс фонд взносы... Даже Дон Карлеоне не наживался на стариках.
17:46:18 15-04-2026
От мертвого осла уши
22:21:56 15-04-2026
Прям бодряком веет от сенатора.
Для справки каждый десятый сенатор РФ осужден либо находится в розыске.
22:24:17 15-04-2026
За последние 10 лет (примерно с 2009 по 2019 год) 12 членов Совета Федерации были осуждены, а ещё 4 находились в розыске. При общей численности палаты около 170 человек это действительно даёт пропорцию, близкую к одному из десяти.
09:11:28 16-04-2026
Сколько раз мы уже слышали подобную авантюру от этого сенатора и некоторых депутатов.Да,при вашей работе и зарплате ,можно там сидеть хоть до второго пришествия.Но не простым людям ,работающим не на стуле, а за станком,например.Да ещё и после 65 лет.Мы и так за свою трудовую жизнь отдали неблагодарному государству миллионы рублей всевозможных отчислений.И всё мало?Цинизм высшей степени.Я не против того ,что кто то проявит желание.Если есть силы ,пожалуйста.Но в основном ,люди просто не доживают до этой жалкой пенсии и если остаются работать ,то не из за ложного патриотизма ,а чтобы заработать себе на мало мальскую жизнь.А то будешь всё время" макарошками " питаться.Позор.
09:36:52 16-04-2026
Афиноген (09:11:28 16-04-2026) Сколько раз мы уже слышали подобную авантюру от этого сенато... Позорище в самой богатой (полезными ископаемыми) стране так относиться к старикам.
13:47:08 16-04-2026
ник (09:36:52 16-04-2026) Позорище в самой богатой (полезными ископаемыми) стране так ... Да вообще к людям.