Названы способы увеличить количество пенсионных баллов

За отсрочку выхода на пенсию дают повышающие коэффициенты

20 апреля 2026, 15:46, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Увеличить количество пенсионных баллов можно различными способами, подтвердил сенатор Игорь Мурог в беседе с RT.

Во-первых, Мурог указал, что официальное трудоустройство и получение белой зарплаты имеют ключевое значение. Это позволяет работодателю перечислять большие суммы страховых взносов в Социальный фонд России, что способствует увеличению дохода.

Во-вторых, он напомнил, что отсрочка выхода на пенсию также приводит к начислению дополнительных коэффициентов. Например, при отсрочке на пять лет ежегодный размер пенсионных баллов увеличивается в 1,45 раза, а фиксированная выплата вырастает на 36%.

«Пенсионные баллы начисляются не только за периоды трудовой деятельности, но и за нестраховые периоды, такие как срочная служба в армии, уход за детьми, инвалидами или пожилыми людьми», — заключил сенатор.

Комментарии 7

Гость

15:51:17 20-04-2026

дураков нет

Гость

16:33:16 20-04-2026

Власти всех извели своими переменами и обманом

Гость

16:18:54 20-04-2026

что только не придумают, чтобы обмануть пенсионеров!

гость

20:14:58 20-04-2026

Какое может быть увеличение пенсионных балов если средняя продолжительность жизни мужчин в Алтайском крае за 2025 год составила 64 года,тут бы дожить как нибудь до пенсии

Афиноген

08:37:45 21-04-2026

Перевести их в наши условия жизни,отменить им их заоблачные зарплаты и льготы,и заставить зарабатывать эти пенсионные баллы.Пусть почувствуют ,что значит "мы с народом".

Гость

10:00:04 21-04-2026

Делаю выписку по трудовому стажу с Госуслуг и в упор не ощущаю 2 года стажа за службу в армии

Гость

10:11:42 21-04-2026

А за работу на пенсии почему баллы не начисляют ? Отчисления то также идут

