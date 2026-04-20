Названы способы увеличить количество пенсионных баллов
За отсрочку выхода на пенсию дают повышающие коэффициенты
20 апреля 2026, 15:46, ИА Амител
Увеличить количество пенсионных баллов можно различными способами, подтвердил сенатор Игорь Мурог в беседе с RT.
Во-первых, Мурог указал, что официальное трудоустройство и получение белой зарплаты имеют ключевое значение. Это позволяет работодателю перечислять большие суммы страховых взносов в Социальный фонд России, что способствует увеличению дохода.
Во-вторых, он напомнил, что отсрочка выхода на пенсию также приводит к начислению дополнительных коэффициентов. Например, при отсрочке на пять лет ежегодный размер пенсионных баллов увеличивается в 1,45 раза, а фиксированная выплата вырастает на 36%.
«Пенсионные баллы начисляются не только за периоды трудовой деятельности, но и за нестраховые периоды, такие как срочная служба в армии, уход за детьми, инвалидами или пожилыми людьми», — заключил сенатор.
Ранее россиянам назвали забытые способы прибавки к пенсии.
15:51:17 20-04-2026
дураков нет
16:33:16 20-04-2026
Гость (15:51:17 20-04-2026) дураков нет... Власти всех извели своими переменами и обманом
16:18:54 20-04-2026
что только не придумают, чтобы обмануть пенсионеров!
20:14:58 20-04-2026
Какое может быть увеличение пенсионных балов если средняя продолжительность жизни мужчин в Алтайском крае за 2025 год составила 64 года,тут бы дожить как нибудь до пенсии
08:37:45 21-04-2026
Перевести их в наши условия жизни,отменить им их заоблачные зарплаты и льготы,и заставить зарабатывать эти пенсионные баллы.Пусть почувствуют ,что значит "мы с народом".
10:00:04 21-04-2026
«Пенсионные баллы начисляются не только за периоды трудовой деятельности, но и за нестраховые периоды, такие как срочная служба в армии, уход за детьми, инвалидами или пожилыми людьми», — заключил сенатор.
Делаю выписку по трудовому стажу с Госуслуг и в упор не ощущаю 2 года стажа за службу в армии
10:11:42 21-04-2026
А за работу на пенсии почему баллы не начисляют ? Отчисления то также идут