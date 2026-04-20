За отсрочку выхода на пенсию дают повышающие коэффициенты

20 апреля 2026, 15:46, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Увеличить количество пенсионных баллов можно различными способами, подтвердил сенатор Игорь Мурог в беседе с RT.

Во-первых, Мурог указал, что официальное трудоустройство и получение белой зарплаты имеют ключевое значение. Это позволяет работодателю перечислять большие суммы страховых взносов в Социальный фонд России, что способствует увеличению дохода.

Во-вторых, он напомнил, что отсрочка выхода на пенсию также приводит к начислению дополнительных коэффициентов. Например, при отсрочке на пять лет ежегодный размер пенсионных баллов увеличивается в 1,45 раза, а фиксированная выплата вырастает на 36%.

«Пенсионные баллы начисляются не только за периоды трудовой деятельности, но и за нестраховые периоды, такие как срочная служба в армии, уход за детьми, инвалидами или пожилыми людьми», — заключил сенатор.

Ранее россиянам назвали забытые способы прибавки к пенсии.