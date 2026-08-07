Этой осенью россияне снова смогут отправиться в Абу-Даби

07 августа 2026, 20:35, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

"Аэрофлот" возвращает столицу ОАЭ в полетную программу: с 1 октября авиакомпания возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби, пишет РИА Новости.

«"Аэрофлот" с 1 октября возобновляет регулярные полеты из Москвы в Абу-Даби на ежедневной основе. Продажа билетов открыта», — сообщает авиакомпания.

Перелеты на этом направлении были приостановлены еще в марте текущего года. Полетную программу будут выполнять ежедневно на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800. Салоны самолетов рассчитаны на два класса обслуживания — бизнес и эконом.

Билеты на осенние даты уже поступили в продажу. Стоимость перелета на старте продаж (на 1 октября) начинается от 47,9 тысячи рублей, однако на последующие дни цена снижается примерно на 10 тысяч рублей.

Напомним, что ранее национальный перевозчик восстановил авиасообщение с другим крупным эмиратом — Дубаем — как из Москвы, так и из Краснодара.