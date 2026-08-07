США пожизненно закроют въезд иностранцам за участие в "родильном туризме"

В числе возможных последствий для иностранных граждан предусмотрено лишение уже выданных документов

07 августа 2026, 14:19, ИА Амител

Беременная / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Иностранцам, которые приезжают или пытаются попасть в США ради рождения ребенка и получения им американского гражданства, могут навсегда закрыть въезд в страну. Такие меры предусмотрены указом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Документ поручает американским властям изменить действующие механизмы противодействия так называемому родильному туризму, пишет РИА Новости.

«Госсекретарь и министр внутренней безопасности должны предпринять необходимые меры и внести изменения в правила, политику, оперативные действия», — говорится в подписанном указе.

В числе возможных последствий для иностранных граждан предусмотрено лишение уже выданных документов, позволяющих находиться в Соединенных Штатах.

В частности, меры включают "аннулирование виз или разрешений на въезд и установление бессрочного запрета на въезд для иностранных граждан, прибывших или пытавшихся прибыть в США с целью участия в "родильном туризме", следует из документа.

Ужесточение мер происходит после решения Верховного суда США от 30 июня, который заблокировал инициативу Трампа по отмене всеобщего права на гражданство для детей, родившихся на американской территории.

После этого Министерство юстиции США заявило, что использование туристической визы исключительно для поездки в страну ради рождения ребенка противоречит федеральному законодательству. Ведомство также предупредило о намерении преследовать организаторов подобных схем.