С начала сезона клещи покусали почти семь тысяч жителей Алтайского края

В последние недели число обращений постепенно снижается по сравнению с пиковыми показателями, которые фиксировались в мае

03 августа 2026, 10:12, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С начала сезона активности клещей, который стартовал 27 марта, в медицинские учреждения Алтайского края после укусов обратились 6910 человек. Из них 1783 случая зарегистрировано в Барнауле, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в последние недели число обращений постепенно снижается по сравнению с пиковыми показателями, которые фиксировались в мае.

С начала сезона в регионе зарегистрировано 187 случаев с подозрением на сибирский клещевой тиф, в том числе 16 — у детей. Также выявлено 44 случая с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз, включая шесть среди детей, и 26 случаев с подозрением на клещевой вирусный энцефалит, два из которых — у несовершеннолетних.

«При лабораторном исследовании клещей, снятых с пострадавших, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружили в 17% случаев, а вирус клещевого энцефалита — в 4,3%», — отметили в ведомстве.

А также добавили, что всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей назначено профилактическое лечение.