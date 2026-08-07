Нововведения касаются оформления актов приемки работ, правил избрания совета дома и порядка проведения общих собраний

07 августа 2026, 23:30, ИА Амител

Ремонт МКД / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила, которые коснутся владельцев квартир. Эти изменения затронут деятельность управляющих компаний, проведение общих собраний жильцов и цифровое взаимодействие с коммунальными службами, сообщил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в интервью Life.ru.

Новые правила направлены на усиление контроля собственников за управлением домом и повышение прозрачности работы управляющих компаний, подчеркнул он.

«Первое и, на мой взгляд, самое значимое изменение касается приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Теперь Минстрой установил единый регламент оформления актов выполненных работ», — сказал депутат.

Управляющие компании обязаны следовать новому алгоритму действий, включающему сроки составления акта, его направление в совет дома, а также время для подписания или отказа. Это упрощает контроль со стороны жильцов.

Совет многоквартирного дома должен будет подписывать протокол общего собрания, в котором фиксируются результаты выборов, причем как инициаторы, так и избранные члены. Также возможно коллективное управление председателем и другими членами.

Процедура голосования упрощена: для большинства вопросов достаточно простого большинства голосов, например, для установки кондиционера. Однако для передачи общего имущества третьим лицам требуется квалифицированное большинство (две трети голосов).

«Наконец, с 1 сентября вводится обязательное назначение администратора при проведении общих собраний в очно-заочной или заочной форме. Это ответственное лицо — инициатор собрания, собственник или управляющая организация, которое получает доступ к ГИС ЖКХ для проведения голосования и фиксации результатов. Такая мера призвана повысить прозрачность процесса и снизить риск фальсификаций», — отметил депутат.

Жители многоквартирных домов смогут легче общаться с управляющей компанией. С 1 сентября можно будет отправлять обращения и записываться на прием через национальный мессенджер "Макс". Все сообщения и ответы будут храниться в цифровом виде, что облегчает контроль.

«В целом все эти изменения направлены на то, чтобы сделать управление многоквартирными домами более прозрачным, а роль собственников — более активной и осознанной. Жильцы получают больше инструментов, чтобы реально влиять на ситуацию в доме и контролировать расходование средств», — считает Чаплин.

Собственники теперь обязаны более тщательно знакомиться с протоколами собраний и актами приемки, в то время как управляющие компании должны корректировать свои внутренние процедуры в соответствии с новыми требованиями, заключил парламентарий.