В России разработают ГОСТ на корпоративное питание
ГОСТ на корпоративное питание будет включать требования к безопасности, сбалансированному меню и цифровой открытости
04 июня 2026, 08:47, ИА Амител
На Петербургском международном экономическом форуме глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости сообщил о планах разработать ГОСТ на корпоративное питание. Над стандартом ведомство будет работать вместе с отраслевыми экспертами и представителями РСПП.
«Стандарт, о котором мы ранее еще не говорили, хотя работа с экспертами велась достаточно давно, — это ГОСТ на корпоративное питание», — пояснил Протасов.
По данным Роскачества, если питание на предприятии организовано правильно, самочувствие сотрудников улучшается более чем на четверть — на 25%.
Новый стандарт, создаваемый в рамках технического комитета, включит три ключевых блока:
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безопасность готовой еды;
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качество и сбалансированность рациона, в том числе использование функциональных продуктов;
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цифровую прозрачность процессов.
09:10:24 04-06-2026
А это ГОСТ будет одинаков для всех? Или это только для холопов, а Протасов и ему подобные будут жр...ть в три горла?