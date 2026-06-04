В России разработают ГОСТ на корпоративное питание

ГОСТ на корпоративное питание будет включать требования к безопасности, сбалансированному меню и цифровой открытости

04 июня 2026, 08:47, ИА Амител

Столовая / Фото: amic.ru

На Петербургском международном экономическом форуме глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости сообщил о планах разработать ГОСТ на корпоративное питание. Над стандартом ведомство будет работать вместе с отраслевыми экспертами и представителями РСПП.

«Стандарт, о котором мы ранее еще не говорили, хотя работа с экспертами велась достаточно давно, — это ГОСТ на корпоративное питание», — пояснил Протасов.

По данным Роскачества, если питание на предприятии организовано правильно, самочувствие сотрудников улучшается более чем на четверть — на 25%.

Новый стандарт, создаваемый в рамках технического комитета, включит три ключевых блока: