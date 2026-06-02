Росстандарт утвердил новый ГОСТ для проверки устойчивости автомобилей
Документ устанавливает методы испытаний легковых, грузовых машин и прицепов, включая тесты на стабилизацию, рывок руля и заброс угловой скорости
02 июня 2026, 07:35, ИА Амител
Росстандарт принял новый ГОСТ, который определяет методы испытаний автомобилей на устойчивость. Документ касается легковых, грузовых машин и прицепов, выяснило РИА Новости.
Одним из ключевых тестов является проверка стабилизации. Автомобиль разгоняют, затем поворачивают рулевое колесо, чтобы он плавно развернулся. После этого руль отпускают и наблюдают, сможет ли машина самостоятельно вернуться в нейтральное положение.
«Угол поворота рулевого колеса после освобождения не должен увеличиваться. Управляемые колеса и рулевое колесо должны самостоятельно возвращаться в сторону нейтрального положения», — говорится в документе.
Кроме того, проводятся испытания на рывок руля и заброс угловой скорости. Все тесты выполняются на ровном участке дороги без выступов и впадин.
Новый ГОСТ вступает в силу с 1 июля 2026 года.
07:48:09 02-06-2026
Над разработкой Госта трудилось два института, пять ведомств и три министрества , в течении года.
Освоено средств .... много наверное
Очень нужный стране стандарт
Останавливают тебя на лексусе и спрашивают : " а увас авто устоичив по новому Госту? Не проводились испытания ? Как же вы передвигаетесь ? Протокольчик составим?
08:38:32 02-06-2026
Гость (07:48:09 02-06-2026) Над разработкой Госта трудилось два института, пять ведомств...
Видимо развитие отечественного автомобилестроения достигло столь высокого уровня, что потребовалось вводить отдельный ГОСТ от заклинивания руля в поворотах. Ну-ну, импортозамещаемся дальше...
08:56:07 02-06-2026
Гость (07:48:09 02-06-2026) Над разработкой Госта трудилось два института, пять ведомств... Мальчик, ты серьезно думаешь что стоишь внимания разработчиков этого ГОСТа и составления протокольчиков? Ты себе непозволительно сильно льстишь, лучше узбагойся и спрячься в норку. ГОСТ принят для разработчиков авто, а так же для того что бы испытания, проведенные по нему, юридически были достаточны для признания авто безопасным в других странах, иначе нашу произведенную тут технику продать куда либо будет невозможно даже юридическую, какую бы гениальную машину не удалось придумать.
09:38:12 02-06-2026
Гость (08:56:07 02-06-2026) ...нашу произведенную тут технику продать куда либо будет невозможно даже юридическую, какую бы гениальную машину не удалось придумать. Не припомню случая, когда наши что-то гениальное придумали и за границу продали. Даже содрать нормально не могут. Возьмите короллу 1998 года и клепайте такую же за 300 000 рублей - спрос будет ажиотажным. Но нет, берём чайна-тук-туки переклеиваем лейбл и получаем на выходе телегу за 4 ляма. Кому она нужна? Никому. Ну ладно, смотрим цены на новые машины за рубежом в России. Откуда разница в два-три раза? В три горла жрать и население драть это по ихнему нормально?
10:08:46 02-06-2026
Гость (09:38:12 02-06-2026) Не припомню случая, когда наши что-то гениальное придумали и... Конечно не вспомнишь. Тебе это в генах запрещено. Что может неумытая лапотная Россия? Только чего же ты тут живешь? Езжай в свои просвещенные европы и там благоденствуй.
09:59:34 02-06-2026
Гость (08:56:07 02-06-2026) Мальчик, ты серьезно думаешь что стоишь внимания разработчик... Ага. Европа ездит на жигулях. А на танки - единственный вид поставляемой техники за рубеж, гост не распространяется.
08:30:21 02-06-2026
и что? этому госту соответствуют автотазики? особенно шестерки, копейки и другой утиль, в котором отсутствуют элементы безопасности, которые так требуются в новых моделях, и при столкновении с которым, в случае гибели владельца этого опасного ведра, будет отвечать владелец безопасного авто, за то, что уникум в ведре убился из за отсутствия хотя бы подушки. Бредовые госты, бредовые законы.
09:53:10 02-06-2026
Гость (08:30:21 02-06-2026) и что? этому госту соответствуют автотазики? особенно шестер... Оооо!!!! Это голос не просто неграмотного, а лживого Иуды. Во-первых, чтобы судить тазики, на них нужно было поездить, а они прекрасно возвращаются на траекторию после отпускания руля. Во-вторых, так исказить процедуру выявления виновного (с того, что кто-то нарушил ПДД на того, кто остался жив)... Мдаа, сам властитель преисподни рукоплещет тебе.
15:37:24 02-06-2026
Гость (09:53:10 02-06-2026) Оооо!!!! Это голос не просто неграмотного, а лживого Иуды. В...
Так это вы тот самый ненор... то есть странный гражданин, что всегда здесь пишет про "врага рода люского"! DDD
09:21:02 02-06-2026
«Угол поворота рулевого колеса после освобождения не должен увеличиваться.
Но нигде не написано, что руль не должен блокироваться во время езды!! Значит это нормально!! ))
Государство готово любыми средствами поддерживать автотаз.. ))
09:25:26 02-06-2026
[ГОСТ принят для разработчиков авто, а так же для того что бы испытания, проведенные по нему, юридически были достаточны для признания авто безопасным...]
ISO 9001 Automotive и IATF 16949 их чем не устроил?? Там всё это есть, но тазики по ним не проходят??? ))))
Господи, какой дешевый балаган..
10:04:18 02-06-2026
Мимопроходящий (09:25:26 02-06-2026) [ГОСТ принят для разработчиков авто, а так же для того что б... Так это стандарты для автомобилей, а у нас автомобиле-содержащий продукт, произведенный по технологии жигулей.
Отсюда необходимость дополнительной документации
10:04:58 02-06-2026
Мимопроходящий (09:25:26 02-06-2026) [ГОСТ принят для разработчиков авто, а так же для того что б... Да, дешевый балаган исходит от тех, кто считает, что не должно быть своей нормативной документации, а нужно использовать только импортную. Причем только западную, которую они всегда будут подгонять под условия, позволяющие именно их продукции выходить на рынки. И это касается не только авто и другой техники, война стандартов идет во всех видах деятельности - и сельхозпродукции, и одежды, и даже образования. Ничего нашего не должно признаваться у них, потому что не во всем они выигрывают в честной конкурентной борьбе.
11:18:05 02-06-2026
Гость (10:04:58 02-06-2026) Да, дешевый балаган исходит от тех, кто считает, что не долж...
Так делайте автомобили и иные товары лучше, чем иностранные аналоги. Кто вам не даёт? Разрабатывайте технологии, которые позволят производить лучшую по потребительским качествам и стоимости продукцию. Добейтесь признания во всем мире. Не можете? Ну, хотя бы не воруйте! Не сможете? Ну, хотя не запрещайте! Опять не можете? А что вам мешает? Как танцору...
10:17:33 02-06-2026
какая глупость! при нормальной геометрии,любой автомобиль возвращается на прямую.
10:24:33 02-06-2026
[..Причем только западную, которую они всегда будут подгонять под условия, позволяющие именно их продукции выходить на рынки. ..]
Т.е. Вы признаете, что продукция автотаза не дотягивает до международных стандартов?? И новый стандарт нужен лишь для того, что бы она /продукция/ хоть чему-то соответствовала?? ))) Садись, слив засчитан.