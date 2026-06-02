Росстандарт утвердил новый ГОСТ для проверки устойчивости автомобилей

Документ устанавливает методы испытаний легковых, грузовых машин и прицепов, включая тесты на стабилизацию, рывок руля и заброс угловой скорости

02 июня 2026, 07:35, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Росстандарт принял новый ГОСТ, который определяет методы испытаний автомобилей на устойчивость. Документ касается легковых, грузовых машин и прицепов, выяснило РИА Новости.

Одним из ключевых тестов является проверка стабилизации. Автомобиль разгоняют, затем поворачивают рулевое колесо, чтобы он плавно развернулся. После этого руль отпускают и наблюдают, сможет ли машина самостоятельно вернуться в нейтральное положение.

«Угол поворота рулевого колеса после освобождения не должен увеличиваться. Управляемые колеса и рулевое колесо должны самостоятельно возвращаться в сторону нейтрального положения», — говорится в документе.

Кроме того, проводятся испытания на рывок руля и заброс угловой скорости. Все тесты выполняются на ровном участке дороги без выступов и впадин.

Новый ГОСТ вступает в силу с 1 июля 2026 года.