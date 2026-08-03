В Алтайском крае школьница попала в ДТП, пока пыталась скрыться от ДПС
Нарушительница попала в больницу
03 августа 2026, 18:20, ИА Амител
В селе Краснощеково 15-летняя девушка попала в серьезное ДТП, когда пыталась скрыться от сотрудников ДПС, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на МВД региона.
Инцидент произошел еще в мае этого года. Сотрудники полиции заметили квадроцикл, который двигался по населенному пункту на высокой скорости.
Водитель неоднократно игнорировал законные требования полицейских об остановке, в том числе подаваемые с помощью световых сигналов и сигнально-громкоговорящего устройства. Двигаясь по улице Октябрьской, на которой отсутствует сквозной проезд, водитель квадроцикла съехал с дороги влево, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
Как выяснилось, за рулем находилась 15-летняя школьница без водительского удостоверения. Пострадавшую госпитализировали. Оказалось, что она регулярно нарушала ПДД и каталась как под присмотром отца, так и самостоятельно.
В отношении родителя возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни ребенка.
18:32:54 03-08-2026
Еще пади и курила за рулем
19:42:31 03-08-2026
Гость (18:32:54 03-08-2026) Еще пади и курила за рулем ... Не не курила...
00:15:20 04-08-2026
Гость (19:42:31 03-08-2026) Не не курила... ... А че не курила, пиво пила?
18:37:31 03-08-2026
Квадроцикл изъять и на СВО. Папаньке штраф максимальный. Ну а деванька пусть ума набирается через собственные шишки.
18:58:17 03-08-2026
Родителей надо наказать
06:20:23 04-08-2026
Родителей лишить родительских прав, ребёнка в детдом, квадрик на СВО.
12:54:30 04-08-2026
Гость (06:20:23 04-08-2026) Родителей лишить родительских прав, ребёнка в детдом, квадри... Почему квадрик то? мусика на СВО!