В Алтайском крае школьница попала в ДТП, пока пыталась скрыться от ДПС

Нарушительница попала в больницу

03 августа 2026, 18:20, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В селе Краснощеково 15-летняя девушка попала в серьезное ДТП, когда пыталась скрыться от сотрудников ДПС, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на МВД региона.

Инцидент произошел еще в мае этого года. Сотрудники полиции заметили квадроцикл, который двигался по населенному пункту на высокой скорости.

Водитель неоднократно игнорировал законные требования полицейских об остановке, в том числе подаваемые с помощью световых сигналов и сигнально-громкоговорящего устройства. Двигаясь по улице Октябрьской, на которой отсутствует сквозной проезд, водитель квадроцикла съехал с дороги влево, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Как выяснилось, за рулем находилась 15-летняя школьница без водительского удостоверения. Пострадавшую госпитализировали. Оказалось, что она регулярно нарушала ПДД и каталась как под присмотром отца, так и самостоятельно.

В отношении родителя возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни ребенка.