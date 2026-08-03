НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае школьница попала в ДТП, пока пыталась скрыться от ДПС

Нарушительница попала в больницу

03 августа 2026, 18:20, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В селе Краснощеково 15-летняя девушка попала в серьезное ДТП, когда пыталась скрыться от сотрудников ДПС, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на МВД региона. 

Инцидент произошел еще в мае этого года. Сотрудники полиции заметили квадроцикл, который двигался по населенному пункту на высокой скорости.

Водитель неоднократно игнорировал законные требования полицейских об остановке, в том числе подаваемые с помощью световых сигналов и сигнально-громкоговорящего устройства. Двигаясь по улице Октябрьской, на которой отсутствует сквозной проезд, водитель квадроцикла съехал с дороги влево, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Как выяснилось, за рулем находилась 15-летняя школьница без водительского удостоверения. Пострадавшую госпитализировали. Оказалось, что она регулярно нарушала ПДД и каталась как под присмотром отца, так и самостоятельно.

В отношении родителя возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни ребенка.

ДТП Алтайский край дети
       

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

18:32:54 03-08-2026

Еще пади и курила за рулем

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:42:31 03-08-2026

Гость (18:32:54 03-08-2026) Еще пади и курила за рулем ... Не не курила...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:15:20 04-08-2026

Гость (19:42:31 03-08-2026) Не не курила... ... А че не курила, пиво пила?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:37:31 03-08-2026

Квадроцикл изъять и на СВО. Папаньке штраф максимальный. Ну а деванька пусть ума набирается через собственные шишки.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:58:17 03-08-2026

Родителей надо наказать

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:20:23 04-08-2026

Родителей лишить родительских прав, ребёнка в детдом, квадрик на СВО.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

12:54:30 04-08-2026

Гость (06:20:23 04-08-2026) Родителей лишить родительских прав, ребёнка в детдом, квадри... Почему квадрик то? мусика на СВО!

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров