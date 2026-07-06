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В Новосибирской области объявили режим беспилотной опасности

Жителям региона рекомендуют оставаться дома

06 июля 2026, 23:02, ИА Амител

Беспилотники / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Беспилотники / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Новосибирской области объявили беспилотную опасность, сообщили в РСЧС региона. 

Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон и с капитальными стенами. 

«Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Телефон экстренных оперативных служб —112», — написали в официальном канале РСЧС в "Максе". 

Немного ранее в регионе ввели режим повышенной готовности, сообщил глава Новосибирской области Андрей Травников. 

«Для организации гарантированной стабильной работы экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта в регионе введен режим повышенной готовности, изменен лимит одной заправки на АЗС до 30 литров бензина или 60 литров дизеля», — написал он в своем канале в "Максе".

Новосибирская область СВО Беспилотники
       

Комментарии 8

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Гость

23:38:27 06-07-2026

Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие (c)
адреса озвучили? в Барнауле кто знает куда бечь?

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Гость

00:06:18 07-07-2026

Гость (23:38:27 06-07-2026) Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйт... Думаю, хотя бы в какой-то подъезд, за железную дверь.

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Гость

09:37:26 07-07-2026

Гость (00:06:18 07-07-2026) Думаю, хотя бы в какой-то подъезд, за железную дверь.... В подъезд за железную дверь ещё попасть надо.

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видимо невидимо.

05:57:34 07-07-2026

Гость (23:38:27 06-07-2026) Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйт... на избирательный участок.
все знают, где они находятся.

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Гость

10:27:34 07-07-2026

Гость (23:38:27 06-07-2026) Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйт... я никуда не побегу
я камнями дроны сбивать буду, зубами рвать
а вражин запускающих дроны я как и дроны порву

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Гость

00:05:58 07-07-2026

Домой!

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Гость

08:02:54 07-07-2026

Сюрр какой-то!

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Гость

10:55:14 07-07-2026

картинку можно менее пафосную, а то сами себя пугаем. Террористам того и надо чтобы от одного дрона все паниковать начали.

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