В Новосибирской области объявили режим беспилотной опасности
Жителям региона рекомендуют оставаться дома
06 июля 2026, 23:02, ИА Амител
В Новосибирской области объявили беспилотную опасность, сообщили в РСЧС региона.
Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон и с капитальными стенами.
«Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Телефон экстренных оперативных служб —112», — написали в официальном канале РСЧС в "Максе".
Немного ранее в регионе ввели режим повышенной готовности, сообщил глава Новосибирской области Андрей Травников.
«Для организации гарантированной стабильной работы экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта в регионе введен режим повышенной готовности, изменен лимит одной заправки на АЗС до 30 литров бензина или 60 литров дизеля», — написал он в своем канале в "Максе".
23:38:27 06-07-2026
Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие (c)
адреса озвучили? в Барнауле кто знает куда бечь?
00:06:18 07-07-2026
Гость (23:38:27 06-07-2026) Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйт... Думаю, хотя бы в какой-то подъезд, за железную дверь.
09:37:26 07-07-2026
Гость (00:06:18 07-07-2026) Думаю, хотя бы в какой-то подъезд, за железную дверь.... В подъезд за железную дверь ещё попасть надо.
05:57:34 07-07-2026
Гость (23:38:27 06-07-2026) Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйт... на избирательный участок.
все знают, где они находятся.
10:27:34 07-07-2026
Гость (23:38:27 06-07-2026) Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйт... я никуда не побегу
я камнями дроны сбивать буду, зубами рвать
а вражин запускающих дроны я как и дроны порву
00:05:58 07-07-2026
Домой!
08:02:54 07-07-2026
Сюрр какой-то!
10:55:14 07-07-2026
картинку можно менее пафосную, а то сами себя пугаем. Террористам того и надо чтобы от одного дрона все паниковать начали.