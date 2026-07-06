В Новосибирской области объявили режим беспилотной опасности

Жителям региона рекомендуют оставаться дома

06 июля 2026, 23:02, ИА Амител

Беспилотники / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Новосибирской области объявили беспилотную опасность, сообщили в РСЧС региона.

Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон и с капитальными стенами.

«Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Телефон экстренных оперативных служб —112», — написали в официальном канале РСЧС в "Максе".

Немного ранее в регионе ввели режим повышенной готовности, сообщил глава Новосибирской области Андрей Травников.