Беспилотники ВСУ атаковали Омский НПЗ

На месте работают оперативные службы

06 июля 2026, 22:22, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Украинские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава региона Виталий Хоценко.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Средства ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников.

«Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий. Силы ПВО России продолжают отражать атаку», — сообщил Виталий Хоценко.

Глава Омской области просит жителей региона сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности: не приближаться к обломкам, не записывать видео и не вести фотосъемку.

Омский НПЗ

Как пишет neftegaz.ru, Омский нефтеперерабатывающий завод входит в число ведущих НПЗ России с установленной мощностью переработки около 20,5 млн тонн нефти в год. С 2008 года компания "Газпром нефть" реализует на предприятии масштабную программу технологической и экологической модернизации, объем инвестиций в которую до 2025 года превысил 500 млрд рублей.