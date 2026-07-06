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На фоне топливного кризиса россияне продают мини-НПЗ. Фото и цена

Маленькая нефтеперерабатывающая технология доступна под заказ

06 июля 2026, 17:10, ИА Амител

Мини-НПЗ, который продают в России / Фото: "Авито"

Россиянам предлагают приобрести собственный мини-НПЗ за 1 млн рублей  на фоне топливного кризиса. 

Как указал продавец, он производит устройства для: 

  • первичной переработки нефти — от 500 литров до 200 куб. м в сутки;
  • втopичной (вaкуумной) пеpeработки мазута маpoк М-40, M-100, отpaботaнныx мaсeл, нефтешлaмов, пoдcлaней и прочего сырья — от 500 литров до 200 куб. м в сутки;
  • риформинга бензина (сырье — нафта, газоконденсат, бензин прямогонный) — от 150 литров до 100 куб. м в сутки;
  • селективной очистки масел, дизельной и керосиновой, нефраса — от 100 литров до 60 "кубов" в сутки и прочее. 

Оборудование доступно под заказ. Все интересующие вопросы продавец принимает по телефону. 

Россия Топливо
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Комментарии 13

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Гость

17:20:45 06-07-2026

Может это правда хороший вариант

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Гость

17:30:05 06-07-2026

Это сзади машины цеплять, и из этого мини-завода шланг в бензобак сразу?

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найди отличия.

17:31:51 06-07-2026

китайское?
таки да.
они знали.
к каждой китайской авто машине-по мини НПЗ.
молодцы, думают о россиянах.

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Musik

17:38:27 06-07-2026

Движки скажут балшой пасиб.

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Гость

18:16:28 06-07-2026

Musik (17:38:27 06-07-2026) Движки скажут балшой пасиб. ... Ага. От неубранной серы, которая превращается в серную кислоту, которая убивает цилиндры

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Гость

19:00:28 06-07-2026

Гость (18:16:28 06-07-2026) Ага. От неубранной серы, которая превращается в серную кисло...
Да, вы великий спесиалист, хорошо разбирающийся в химии, процессах сгорания топлива в ДВС, а также устройстве самого ДВС. Вот только незадача, почему то старые двигатели работали на топливе с высоким содержанием серы и ресурс у них был в разы больше, чем у современных ДВС работающих на топливе с низким содержанием серы. Однако, кто-то и кого-то обманывает. Но это другой вопрос, ничего личного, просто бизнес...

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Трагати

18:02:06 06-07-2026

скоро как в безумном максе.
бензак, свинцовая ферма. цитадель

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Гость

18:23:27 06-07-2026

Нефть-то где брать, чудаки? У нас тут не Чечня

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Кхм...

18:45:48 06-07-2026

Самогонный аппарат

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Кхм...

19:59:27 06-07-2026

Не, ну так-то вещь, после небольшой доработки, здра́вая. "Головы" и "хвосты" - в бензобак, "тело" - в дело. "Доктор едет, едет сквозь снежную равнину..."
🙂

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Гость

11:05:47 07-07-2026

Надо аппарат чтобы из подсолнечного и рапсового масла дизель делать

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Гость

15:29:20 07-07-2026

Гость (11:05:47 07-07-2026) Надо аппарат чтобы из подсолнечного и рапсового масла дизель... Это вообще не проблема достаточно минимальной фильтрации и в бак, можно и после фритюрниц собирать по общепиту.

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Гость

19:35:22 08-07-2026

Технология,тоже мне. Да в Чечне в 90-е подобные самогонные аппараты были везде. Но там нефть мало сернистая и тогда на карбюраторах в основном ездили

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