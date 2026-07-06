На фоне топливного кризиса россияне продают мини-НПЗ. Фото и цена
Маленькая нефтеперерабатывающая технология доступна под заказ
06 июля 2026, 17:10, ИА Амител
Мини-НПЗ, который продают в России / Фото: "Авито"
Россиянам предлагают приобрести собственный мини-НПЗ за 1 млн рублей на фоне топливного кризиса.
Как указал продавец, он производит устройства для:
- первичной переработки нефти — от 500 литров до 200 куб. м в сутки;
- втopичной (вaкуумной) пеpeработки мазута маpoк М-40, M-100, отpaботaнныx мaсeл, нефтешлaмов, пoдcлaней и прочего сырья — от 500 литров до 200 куб. м в сутки;
- риформинга бензина (сырье — нафта, газоконденсат, бензин прямогонный) — от 150 литров до 100 куб. м в сутки;
- селективной очистки масел, дизельной и керосиновой, нефраса — от 100 литров до 60 "кубов" в сутки и прочее.
Оборудование доступно под заказ. Все интересующие вопросы продавец принимает по телефону.
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17:20:45 06-07-2026
Может это правда хороший вариант
17:30:05 06-07-2026
Это сзади машины цеплять, и из этого мини-завода шланг в бензобак сразу?
17:31:51 06-07-2026
китайское?
таки да.
они знали.
к каждой китайской авто машине-по мини НПЗ.
молодцы, думают о россиянах.
17:38:27 06-07-2026
Движки скажут балшой пасиб.
18:16:28 06-07-2026
Musik (17:38:27 06-07-2026) Движки скажут балшой пасиб. ... Ага. От неубранной серы, которая превращается в серную кислоту, которая убивает цилиндры
19:00:28 06-07-2026
Гость (18:16:28 06-07-2026) Ага. От неубранной серы, которая превращается в серную кисло...
Да, вы великий спесиалист, хорошо разбирающийся в химии, процессах сгорания топлива в ДВС, а также устройстве самого ДВС. Вот только незадача, почему то старые двигатели работали на топливе с высоким содержанием серы и ресурс у них был в разы больше, чем у современных ДВС работающих на топливе с низким содержанием серы. Однако, кто-то и кого-то обманывает. Но это другой вопрос, ничего личного, просто бизнес...
18:02:06 06-07-2026
скоро как в безумном максе.
бензак, свинцовая ферма. цитадель
18:23:27 06-07-2026
Нефть-то где брать, чудаки? У нас тут не Чечня
18:45:48 06-07-2026
Самогонный аппарат
19:59:27 06-07-2026
Не, ну так-то вещь, после небольшой доработки, здра́вая. "Головы" и "хвосты" - в бензобак, "тело" - в дело. "Доктор едет, едет сквозь снежную равнину..."
🙂
11:05:47 07-07-2026
Надо аппарат чтобы из подсолнечного и рапсового масла дизель делать
15:29:20 07-07-2026
Гость (11:05:47 07-07-2026) Надо аппарат чтобы из подсолнечного и рапсового масла дизель... Это вообще не проблема достаточно минимальной фильтрации и в бак, можно и после фритюрниц собирать по общепиту.
19:35:22 08-07-2026
Технология,тоже мне. Да в Чечне в 90-е подобные самогонные аппараты были везде. Но там нефть мало сернистая и тогда на карбюраторах в основном ездили