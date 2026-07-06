На фоне топливного кризиса россияне продают мини-НПЗ. Фото и цена

Маленькая нефтеперерабатывающая технология доступна под заказ

06 июля 2026, 17:10, ИА Амител

Мини-НПЗ, который продают в России / Фото: "Авито"

Россиянам предлагают приобрести собственный мини-НПЗ за 1 млн рублей на фоне топливного кризиса.

Как указал продавец, он производит устройства для:

первичной переработки нефти — от 500 литров до 200 куб. м в сутки;

втopичной (вaкуумной) пеpeработки мазута маpoк М-40, M-100, отpaботaнныx мaсeл, нефтешлaмов, пoдcлaней и прочего сырья — от 500 литров до 200 куб. м в сутки;

риформинга бензина (сырье — нафта, газоконденсат, бензин прямогонный) — от 150 литров до 100 куб. м в сутки;

селективной очистки масел, дизельной и керосиновой, нефраса — от 100 литров до 60 "кубов" в сутки и прочее.

Оборудование доступно под заказ. Все интересующие вопросы продавец принимает по телефону.