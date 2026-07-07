В Новосибирской области отменили режим беспилотной опасности
Никаких опасных летательных аппаратов в небе региона не обнаружено
07 июля 2026, 00:40, ИА Амител
В Новосибирской области отменили режим беспилотной опасности, сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем Max-канале.
Режим беспилотной опасности в области ввели вечером 6 июля на основании анализа ситуации, сложившейся в Омской области. Также в РСЧС отреагировали на заявления жителей региона, якобы видевших БПЛА.
«После полной проверки обстановки могу уверенно сказать: никаких опасных летательных аппаратов в небе региона нет, режим беспилотной опасности отменен. Желаю всем спокойной ночи!» — обратился Травников к жителям.
Напомним, украинские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Средства ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников.
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