Никаких опасных летательных аппаратов в небе региона не обнаружено

07 июля 2026, 00:40, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

В Новосибирской области отменили режим беспилотной опасности, сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем Max-канале.

Режим беспилотной опасности в области ввели вечером 6 июля на основании анализа ситуации, сложившейся в Омской области. Также в РСЧС отреагировали на заявления жителей региона, якобы видевших БПЛА.

«После полной проверки обстановки могу уверенно сказать: никаких опасных летательных аппаратов в небе региона нет, режим беспилотной опасности отменен. Желаю всем спокойной ночи!» — обратился Травников к жителям.

Напомним, украинские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Средства ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников.