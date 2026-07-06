После атак жители Омска выстроились в большие очереди за бензином. Видео

Машины занимают целые дороги

06 июля 2026, 22:46, ИА Амител

Жители Омска встали в большие очереди за бензином у местных заправок, сообщает Readovka.

Заторы у АЗС левобережья и правобережья вызвали неоднозначную реакцию в городе. Пока одни выстраиваются в пробки, другие активно обсуждают ситуацию в соцсетях и называют людей в очередях "паникерами" и "свидетелями последней гречки".

Ажиотаж на заправках вызвала недавняя атака украинских беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в число ведущих НПЗ России с установленной мощностью переработки около 20,5 млн тонн нефти в год.

С 2008 года компания "Газпром нефть" реализует на предприятии масштабную программу технологической и экологической модернизации, объем инвестиций в которую до 2025 года превысил 500 млрд рублей.