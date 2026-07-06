После атак жители Омска выстроились в большие очереди за бензином. Видео
Машины занимают целые дороги
06 июля 2026, 22:46, ИА Амител
Жители Омска встали в большие очереди за бензином у местных заправок, сообщает Readovka.
Заторы у АЗС левобережья и правобережья вызвали неоднозначную реакцию в городе. Пока одни выстраиваются в пробки, другие активно обсуждают ситуацию в соцсетях и называют людей в очередях "паникерами" и "свидетелями последней гречки".
Ажиотаж на заправках вызвала недавняя атака украинских беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в число ведущих НПЗ России с установленной мощностью переработки около 20,5 млн тонн нефти в год.
С 2008 года компания "Газпром нефть" реализует на предприятии масштабную программу технологической и экологической модернизации, объем инвестиций в которую до 2025 года превысил 500 млрд рублей.
23:12:50 06-07-2026
люди, обычно, друг друга поддерживают и посильно стараются помочь.
и только здесь, заочно будут называть, паникерами, и радоваться чужой неудаче.
во всех странах межвидовая борьба, а здесь - внутривидовая.
23:33:31 06-07-2026
Кто-то писал уже в комментариях, что ходить полезно. Видимо пока лето придется пешком больше двигаться, а автомобиль по праздникам заводить... Поживем увидим, что будет дальше. Жить становится интереснее, жить становится "веселей"
00:10:40 07-07-2026
Гость (23:33:31 06-07-2026) Кто-то писал уже в комментариях, что ходить полезно. Видимо ... Полезно, но не при аномальной жаре. Так что при возможности лучше дома сидеть, с кондюком или вентилятором.
06:36:29 07-07-2026
Гость (23:33:31 06-07-2026) Кто-то писал уже в комментариях, что ходить полезно. Видимо ...
Чем мы отапливаться будем?Дровами?
05:50:12 07-07-2026
Времена нынче
07:24:32 07-07-2026
Я умею запрягать лошадь, в детстве научили, не пропаду)))
07:32:33 07-07-2026
ВВП (07:24:32 07-07-2026) Я умею запрягать лошадь, в детстве научили, не пропаду)))... Только запрягать вам некого будет.
07:45:45 07-07-2026
Гость (07:32:33 07-07-2026) Только запрягать вам некого будет.... Казахстан, Монголия поможет по братски)) Это смех сквозь слёзы (кто не понял).
08:50:05 07-07-2026
Гость (07:32:33 07-07-2026) Только запрягать вам некого будет.... почему это?
кони есть
08:44:37 07-07-2026
ВВП (07:24:32 07-07-2026) Я умею запрягать лошадь, в детстве научили, не пропаду)))...
да, мастерство не пропьешь)))
седлать рученьки помнят
08:04:56 07-07-2026
Продолжаем смеяться дальше над Европой!