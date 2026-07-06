Дефицит топлива оставил людей без электричества в нескольких селах Республики Алтай

Электроэнергии нет по 12 часов в сутки

06 июля 2026, 23:25, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

В Турочакском районе, в удаленных селах Бийка, Курмач-Байгол и Яйлю, дефицит топлива оставил людей без электричества, сообщает "Республика Алтай в Max".

Ранее жителям объясняли, что в связи со сложившейся обстановкой по поставке топлива вводится частичное ограничение подачи электроэнергии с 26.06.2026 на неопределенный срок.

При этом, как отмечается, изначально отключение света было ежедневным: с 00:00 до 05:00 и с 14:00 до 17:00. Однако позже график изменился и отключение света стало более продолжительным.

«Вводится новый режим ограничения подачи электроэнергии с 03.07.2026 по 08.07.2026 включительно. Ежедневно: ночь — с 12:00 до 07:00, день — с 12:00 до 17:00», — информирует жителей энергокомпания.

Как отмечают сельчане, магазины в период отключения света не могут работать, холодильники не успевают набрать холод для продуктов. Водяной насос отключается, и воды в селе нет. Также при отключении света пропадает связь.

Ранее сообщалось, что в России вступили в силу новые меры обеспечения внутреннего рынка топливом и поддержки НПЗ. Правительство получит полномочия определять виды топлива, разрешенные к обращению на территории России.