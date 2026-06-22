Сизая дымка над городом. В Гидрометцентре объяснили, что происходит с воздухом в Барнауле

Воздушные массы с продуктами горения пришли из Красноярского края, где горит более 173 тысяч га леса

22 июня 2026, 18:33, ИА Амител

Дымка / Фото: МЧС Алтайского края

Дымовой шлейф от масштабных лесных пожаров в Красноярском крае достиг Алтайского края. Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на ЦГМС Алтайского края, в ближайшие два дня ситуация не изменится — воздух продолжит содержать мельчайшие взвешенные частицы.

Напомним, утром 22 июня жители Барнаула заметили, что небо затянуло сизой дымкой, а в воздухе появился слабый запах гари. Начальник комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Алтайского ЦГМС Кира Шутова, пояснила, что причина — лесные пожары в Красноярском крае. Воздушные массы принесли на Алтай продукты горения. По прогнозам специалиста, такая обстановка сохранится минимум до середины недели.

Пока в Барнауле не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере — их рассеиванию способствует ветер. Однако севернее ситуация может быть хуже: жители Первомайского района в соцсетях сообщают, что наблюдают задымление уже несколько дней подряд.

По информации КГАУ "Лесопожарный центр" Красноярского края, утром 22 июня площадь лесных пожаров достигла около 173 тысяч гектаров.

Очаги возгораний действуют Енисейском, Северо‑Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Большемуртинско‑Сухобузимском, Идринско‑Краснотуранском, а также Мотыгинском районах.

В этот же день администрация Барнаула призвала горожан не паниковать. В пресс‑службе мэрии подчеркнули, что поскольку превышений норм содержания вредных веществ не выявлено, угрозы для здоровья населения на текущий момент нет.

Примечательно, что по сообщениям очевидцев, в Томске задымление появилось два дня назад. Местный житель Назар рассказал, что поначалу казалось, будто смог не достигнет города. Однако несмотря на продолжавшийся двое суток пожар, ситуация оставалась стабильной.

Позже воздух заметно ухудшился: небо затянуло дымом, из‑за отсутствия ветра на улице стало душно. Дым имеет желто‑серый оттенок и отчетливо пахнет гарью, хотя затруднений с дыханием пока не наблюдается. В Новосибирске также зафиксированы признаки задымления. Так, в районе Академгородка отмечается легкая дымка и ощущается запах гари.



