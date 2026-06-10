Воздух в Алтайском крае признали одним из самых опасных в России
Загрязнение атмосферы связано с ростом заболеваний дыхательной, нервной и пищеварительной систем, а также онкологических
10 июня 2026, 11:17, ИА Амител
Качество воздуха в Алтайском крае — одно из наихудших в России. Такие данные приводит "Толк" со ссылкой на доклад Роспотребнадзора о санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения в 2025 году. Специалисты выявили вероятную связь между загрязнением атмосферы и ростом числа заболеваний дыхательной, нервной, пищеварительной систем, а также онкологических болезней.
«В 2025 году специалисты исследовали почти 1,6 млн проб атмосферного воздуха по всей стране. Отклонения от гигиенических нормативов нашли в 0,64% образцов. Хуже всего ситуация сложилась в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Среди сибирских регионов по доле проб с превышением предельно допустимых концентраций лидируют: Республика Хакасия — 4,5% проб, Алтайский край — 3,43%, а также Красноярский край — 2,24%», — говорится в публикации.
Основные загрязнители воздуха в этих субъектах: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, бензпирен и ксилол. В Алтайском крае зафиксировали случаи, когда концентрация бензпирена и диметилбензола (продуктов сгорания топлива) превышала ПДК в пять раз и более.
В докладе поясняется, что природно‑климатические факторы — приземные инверсии, застои воздуха, слабый ветер и туманы — мешают рассеиванию вредных примесей. Главные источники загрязнений — предприятия теплоэнергетики и металлургии, а также частный сектор с печным отоплением, широко распространенным в Сибири.
Особую тревогу вызывает связь грязного воздуха с конкретными заболеваниями. В Алтайском крае отмечена вероятная зависимость между загрязнением атмосферы и случаями бронхита, эмфиземы, астмы, болезней крови, кровообращения, пищеварительной и нервной систем.
«Кроме того, в 24 субъектах РФ выявили статистическую связь между загрязнением воздуха и смертностью от злокачественных новообразований. В 14 регионах показатели превысили среднероссийские в 1,9–17 раз. Самый высокий уровень — в Свердловской области, Алтайском крае, Республике Бурятия, Забайкальском крае и Республике Хакасия (8,9–28,9 случая на 100 тысяч населения)», — указано в докладе.
Чтобы улучшить экологическую обстановку, Барнаул подключился к федеральному проекту "Чистый воздух". В его рамках снижают выбросы на промышленных предприятиях и переводят частные дома с печного отопления на газовое. До 2030 года газ планируют провести в 1495 домовладений.
11:27:44 10-06-2026
Ну вот. И мы где-то в первых рядах. А что хотели? Лес вырубается, вывозится, а взамен садят "зеленые насаждения", коих к деревьям сложно отнести. Да и соотношение не в пользу посадки.
11:39:33 10-06-2026
Загрязнение атмосферы связано с ростом заболеваний дыхательной, нервной и пищеварительной систем, а также онкологических
наоборот же.... рост заболеваний связан с загрязнением атмосферы. причинно-следственная связь
11:48:58 10-06-2026
нормальный воздух у нас
13:08:50 10-06-2026
Гость (11:48:58 10-06-2026) нормальный воздух у нас...
Ага, особенно в районе Первомайского зимой
16:56:57 10-06-2026
Гость (13:08:50 10-06-2026) Ага, особенно в районе Первомайского зимой... Первомайский вовсе не весь АК.
13:03:04 10-06-2026
А везде обычно говорят, ну у вас там хотя бы экология.
А по-факту, у нас тут полная и беспросветная
16:07:28 10-06-2026
Гость (13:03:04 10-06-2026) А везде обычно говорят, ну у вас там хотя бы экология.А ... Это говорят те, кто не понимает разницу между двух Алтаев.
13:20:33 10-06-2026
Еще не брали пробу в Яровом, где пляжи расположены у хим завода. У морга./42 й/. У кладбища, 55 й причал./300 м /
15:48:04 10-06-2026
Надо же! Оказывается, в крае воздух хуже, чем в Москве. Казалось бы, мегаполис, большая плотность населения. Край сельсклхозяйственный, должно быть больше природы. Но почему счет не в нашу пользу?
16:31:44 10-06-2026
Гость (15:48:04 10-06-2026) Надо же! Оказывается, в крае воздух хуже, чем в Москве. Каза... Когда вся страна начала борьбу за экологию, у нас она даже не начиналась. Яркий пример - река Барнаулка. Раньше в ней и купаться детям можно было и рыбы было полно. Сейчас ржавая вода течет. И виноватых нет. А про то, что который год в центре воздух канализацией воняет и власти ничего не предпринимают, только ленивый не говорил.... В жару это особенно напрягает, когда не возможно окна открыть.
21:49:39 22-06-2026
Гость (15:48:04 10-06-2026) Надо же! Оказывается, в крае воздух хуже, чем в Москве. Каза... В Москве. Можно идти в центре по кутузовскому и не почувствовать даже запаха выхлопов. У нас за тех состоянием автотранспорта и бензином никто не следит, поэтому на улицах, особенно зимой практически газовая камера.
23:12:44 10-06-2026
Чиновники лодырии ни за что не отвечают. Не работают и ничего, никто их не пинает. Ещё и награды дают.
13:19:52 11-06-2026
Атмосфера опасная ,а человейники втыкают один на другом?Где же тут будет чистый воздух?