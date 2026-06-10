Воздух в Алтайском крае признали одним из самых опасных в России

Загрязнение атмосферы связано с ростом заболеваний дыхательной, нервной и пищеварительной систем, а также онкологических

10 июня 2026, 11:17, ИА Амител

Барнаул / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Качество воздуха в Алтайском крае — одно из наихудших в России. Такие данные приводит "Толк" со ссылкой на доклад Роспотребнадзора о санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения в 2025 году. Специалисты выявили вероятную связь между загрязнением атмосферы и ростом числа заболеваний дыхательной, нервной, пищеварительной систем, а также онкологических болезней.

«В 2025 году специалисты исследовали почти 1,6 млн проб атмосферного воздуха по всей стране. Отклонения от гигиенических нормативов нашли в 0,64% образцов. Хуже всего ситуация сложилась в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Среди сибирских регионов по доле проб с превышением предельно допустимых концентраций лидируют: Республика Хакасия — 4,5% проб, Алтайский край — 3,43%, а также Красноярский край — 2,24%», — говорится в публикации.

Основные загрязнители воздуха в этих субъектах: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, бензпирен и ксилол. В Алтайском крае зафиксировали случаи, когда концентрация бензпирена и диметилбензола (продуктов сгорания топлива) превышала ПДК в пять раз и более.

В докладе поясняется, что природно‑климатические факторы — приземные инверсии, застои воздуха, слабый ветер и туманы — мешают рассеиванию вредных примесей. Главные источники загрязнений — предприятия теплоэнергетики и металлургии, а также частный сектор с печным отоплением, широко распространенным в Сибири.

Особую тревогу вызывает связь грязного воздуха с конкретными заболеваниями. В Алтайском крае отмечена вероятная зависимость между загрязнением атмосферы и случаями бронхита, эмфиземы, астмы, болезней крови, кровообращения, пищеварительной и нервной систем.

«Кроме того, в 24 субъектах РФ выявили статистическую связь между загрязнением воздуха и смертностью от злокачественных новообразований. В 14 регионах показатели превысили среднероссийские в 1,9–17 раз. Самый высокий уровень — в Свердловской области, Алтайском крае, Республике Бурятия, Забайкальском крае и Республике Хакасия (8,9–28,9 случая на 100 тысяч населения)», — указано в докладе.

Чтобы улучшить экологическую обстановку, Барнаул подключился к федеральному проекту "Чистый воздух". В его рамках снижают выбросы на промышленных предприятиях и переводят частные дома с печного отопления на газовое. До 2030 года газ планируют провести в 1495 домовладений.