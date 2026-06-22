Власти объяснили появление дымки в Алтайском крае

Воздушные массы переносят продукты горения на значительные расстояния

22 июня 2026, 15:26, ИА Амител

Дымка / Фото: МЧС Алтайского края

Жители Алтайского края в последние дни все чаще обращают внимание на легкую дымку в воздухе и запах гари. Однако специалисты призывают не поддаваться тревоге: по данным наблюдений, качество воздуха в регионе остается в пределах нормы, а причиной появления дымки стали природные пожары в соседних субъектах Сибири.

Ситуацию прокомментировали специалисты, которые ежедневно контролируют состояние атмосферного воздуха на территории края. Как отмечают в профильных службах, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ на данный момент не выявлено.

По информации Алтайского филиала Росгидромета, мониторинг качества воздуха ведется в ежедневном режиме. Специалисты проводят регулярный отбор проб и оценивают содержание загрязняющих веществ в атмосфере.

Несмотря на заметную дымку, которая наблюдается в ряде территорий региона, угрозы для здоровья населения пока не зафиксировано.

Появление дымки специалисты связывают с природными пожарами, которые действуют сразу в нескольких регионах Сибири. Воздушные массы переносят продукты горения на значительные расстояния, поэтому последствия крупных возгораний могут ощущаться даже в удаленных субъектах.

По данным спутникового мониторинга, очаги природных пожаров в настоящее время фиксируются в Красноярском крае, Омской и Иркутской областях, а также в других субъектах Сибири. Именно эти пожары стали причиной появления характерной дымки над территорией Алтайского края.

До 30 июня в нашем регионе продолжает действовать высокий, четвертый класс пожарной опасности. В отдельных районах прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Такие погодные условия значительно увеличивают риск возникновения новых возгораний, поэтому жителям рекомендуют соблюдать особую осторожность при обращении с огнем, не разводить костры и не сжигать сухую растительность.