Скончался экс-музыкант "Квартала" и "Машины времени" Николай Ксенофонтов

Прощание состоится 9 мая в Калужской области

08 мая 2026, 21:29, ИА Амител

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6 мая на 66‑м году жизни скончался перкуссионист Николай Ксенофонтов. Причиной смерти стала тяжелая болезнь: музыкант долгое время боролся с последствиями перенесенного инсульта, в том числе с нарушениями речи, но недуг оказался сильнее. Прощание с артистом пройдет 9 мая в селе Березичи Калужской области, сообщает "Общественная служба новостей".

О кончине музыканта сообщила телерадиокомпания "Ника". В сообщении подчёркивается, что Ксенофонтов перенес сосудистую катастрофу и долго восстанавливал речь, однако в итоге недуг взял свое.

Николай Ксенофонтов родился 30 мая 1959 года. Его творческий путь начался в 1980‑е годы — тогда он вместе с Артуром Пилявиным основал группу "Квартал". Впоследствии музыкант завоевал репутацию востребованного сессионного перкуссиониста: его ритмы обогатили звучание многих культовых коллективов. Среди них — "Машина времени", "Сплин", "Несчастный случай", "Маша и Медведи", а также записи Земфиры*.

В последние годы жизни Николай Ксенофонтов вернулся в родное село Березичи под Калугой вместе с супругой. Отойдя от активной концертной деятельности, артист сосредоточился на развитии малой родины. Он мечтал создать культурно‑туристический центр, организовывал местные выставки и фестивали — стремился вдохнуть новую жизнь в родные места.

*Признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции России