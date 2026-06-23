НОВОСТИОбщество

Скоро у Алтайского края появится право запретить продажу вейпов

Федеральный закон уже ждет подписи президента России

23 июня 2026, 17:45, ИА Амител

Вейп / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru
Вейп / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Власти Алтайского края скоро получат право запретить продажу вейпов в регионе, сообщил депутат Госдумы Даниил Бессарабов в программе телеканала "Катунь 24"

Как отметил парламентарий, федеральный закон прошел Совет Федерации. Сейчас он находится на подписи у Владимира Путина. Закон даст возможность регионам России ограничивать продажу никотиносодержащих жидкостей и устройств на своей территории.

«Проблема стоит очень остро: во время визита в одну из сельских школ Алтайского края директор показал ему целлофановый пакет, на две трети заполненный изъятыми у детей вейпами. Действующий запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним часто обходят с помощью старших товарищей, поэтому назрела необходимость в более радикальных мерах ради защиты здоровья школьников», — подчеркнул Бессарабов. 

Вейпы / Изображение сгенерировано

Запрет на продажу вейпов в Алтайском крае могут утвердить уже этой осенью

Не исключается возможность появления уголовной ответственности за незаконную выдачу лицензий на торговлю никотиносодержащей продукцией
НОВОСТИОбщество

Алтайский край законы Сигареты
       

Комментарии 7

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Гость

17:56:10 23-06-2026

Давно пора

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Гостья

20:11:21 23-06-2026

Зачем СМИ каждый день пишут про вейпы? Нет больше проблем? Табак пролоббирова всех? Мне не нравится дышать табаком на улице все курят, пишите про это. У АКЗС нет больше проблем кроме вейпов. Это так раздражает , подростки найдут замену вейпам, нужно заниматься родителям детьми

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гость

18:00:33 23-06-2026

А причем тут взрослые люди которые курят вейпы,на каком основании им запрещать, из за неблагополучных подростков? А если они начнут табак курить, Вы его запретите? Политика двойных стандартов. Все запрещать , это формирует негатив .

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Гость

13:27:37 24-06-2026

гость (18:00:33 23-06-2026) А причем тут взрослые люди которые курят вейпы,на каком осно... Они и сами неблагополучные зависимые торчки получается

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гость

18:02:30 23-06-2026

ждем новый созыв, может он будет более лоялен к людям, что нибудь сделают, кроме запретов.

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Вежливый Человек

05:21:03 24-06-2026

1. Запрет на продажу и запрет на использование разные вещи.
2. ^Скоро у Алтайского края появится" - не федеральный запрет, через маркетплейсы и дальше можно покупать.

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Вежливый Человек

05:23:56 24-06-2026

Машины дымят - не хочу нюхать.
Где нельзя курить не должно быть машин.

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