Скоро у Алтайского края появится право запретить продажу вейпов

Федеральный закон уже ждет подписи президента России

23 июня 2026, 17:45, ИА Амител

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Власти Алтайского края скоро получат право запретить продажу вейпов в регионе, сообщил депутат Госдумы Даниил Бессарабов в программе телеканала "Катунь 24".

Как отметил парламентарий, федеральный закон прошел Совет Федерации. Сейчас он находится на подписи у Владимира Путина. Закон даст возможность регионам России ограничивать продажу никотиносодержащих жидкостей и устройств на своей территории.