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Смерч с гигантским градом обрушился на Курганскую область

Градины достигали размера куриного яйца

01 августа 2026, 09:51, ИА Амител

Смерч в Курганской области / Фото: стоп-кадр с видео MAX-канала "ЧП Курган"
Смерч в Курганской области / Фото: стоп-кадр с видео MAX-канала "ЧП Курган"

На Курганскую область обрушилась непогода, в регионе прошли смерч и крупный град. О происшествии сообщил Max-канал "ЧП Курган".

Очевидцем стихии стал житель деревни Большой Беркут Далматовского округа: он снял на видео, как в небе формируется высокая движущаяся воронка. Почти сразу после начала съемки начался град. 

На фото, опубликованном в канале, видно, что градины в Далматовском округе достигали размера куриного яйца. Один из комментаторов отметил, что такой градиной можно пробить голову.

Кроме того, 28 июля крупный град прошел в Москве и Московской области — там размер градин был сопоставим с перепелиным яйцом.

Погода Происшествия
       

Комментарии 6

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Трагати

10:06:27 01-08-2026

последние сто лет, техногенная деятельность человека - усугубила цикличные планетарные климатические изменения.

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Гость

11:29:54 01-08-2026

Трагати (10:06:27 01-08-2026) последние сто лет, техногенная деятельность человека - усугу... уничтожение лесов-капец человечеству

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Трагати

16:16:31 01-08-2026

Гость (11:29:54 01-08-2026) уничтожение лесов-капец человечеству...
планетарная система - система с очень тонкой настройкой.
исчезновения видов насекомых, приведет к непоправимым последствиям.
ичеховения лесов - это венера, в нашем веке

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Гость

15:24:16 01-08-2026

Трагати (10:06:27 01-08-2026) последние сто лет, техногенная деятельность человека - усугу... Раньше просто не было инстаграмов и ютюбов.
Где-то случались природные катастрофы, но об этом знали только очевидцы, а 99,99% населения планеты и знать не знали

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Трагати

18:31:31 01-08-2026

Гость (15:24:16 01-08-2026) Раньше просто не было инстаграмов и ютюбов. Где-то случа...
чем меньше мы знаем, тем крепче спим.

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Гость

10:33:06 01-08-2026

Так столько жечь и пепла в воздух - с неба скоро будет весь ассортимент вилдбериз на головы падать.

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