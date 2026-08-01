Смерч с гигантским градом обрушился на Курганскую область

Градины достигали размера куриного яйца

01 августа 2026, 09:51, ИА Амител

Смерч в Курганской области / Фото: стоп-кадр с видео MAX-канала "ЧП Курган"

На Курганскую область обрушилась непогода, в регионе прошли смерч и крупный град. О происшествии сообщил Max-канал "ЧП Курган".

Очевидцем стихии стал житель деревни Большой Беркут Далматовского округа: он снял на видео, как в небе формируется высокая движущаяся воронка. Почти сразу после начала съемки начался град.

На фото, опубликованном в канале, видно, что градины в Далматовском округе достигали размера куриного яйца. Один из комментаторов отметил, что такой градиной можно пробить голову.

Кроме того, 28 июля крупный град прошел в Москве и Московской области — там размер градин был сопоставим с перепелиным яйцом.