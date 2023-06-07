Проверки производителей пива предложили возобновить в России
Инициатива стала реакцией на недавнее массовое отравление сидром
07 июня 2023, 19:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Общественники и депутаты предложили возобновить проверки производителей пива и сидра в России. Об этом сообщают "Известия".
Обращения направили в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг. Авторы отмечают, что проверки производителей легкого алкоголя нужно возобновить.
Вопрос подняли после фиксации случаев массового отравления контрафактным напитком под названием "Мистер Сидр".
Накануне сообщалось, что число пострадавших возросло до 90.
21:36:26 07-06-2023
Давно пора. И всех, у кого пиво хуже по качеству, чем немецкое, чешское или голландское - закрывать.