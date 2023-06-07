Проверки производителей пива предложили возобновить в России

Инициатива стала реакцией на недавнее массовое отравление сидром

07 июня 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Общественники и депутаты предложили возобновить проверки производителей пива и сидра в России. Об этом сообщают "Известия".

Обращения направили в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг. Авторы отмечают, что проверки производителей легкого алкоголя нужно возобновить.

Вопрос подняли после фиксации случаев массового отравления контрафактным напитком под названием "Мистер Сидр".

Накануне сообщалось, что число пострадавших возросло до 90.